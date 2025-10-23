Τουρκία- Πηγές υπουργείου Άμυνας για Eurofighter: Προγραμματίζεται η προμήθεια «από σχετικές χώρες»

Συνεχίζονται οι εργασίες για την προμήθεια αεροσκαφών Eurofighter, ανέφεραν πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, σημειώνοντας ότι μέχρι να ενταχθεί στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις το υπό σχεδιασμό με εγχώριους πόρους μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ, προγραμματίζεται η προμήθεια των Eurofighter «από σχετικές χώρες, κατά προτεραιότητα από τους συμμάχους μας».

«Βάσει των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν με το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν γίνει θετικά βήματα και στόχος είναι η ολοκλήρωση των προμηθειών σε εύθετο χρόνο» δήλωσαν οι ίδιες πηγές κατά την εβδομαδιαία τακτική ενημέρωση των αμυντικών συντακτών από τον εκπρόσωπο του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αρχιπλοίαρχο Ζεκί Άκτουρκ.

Επισήμαναν, δε, ότι όταν οι διαδικασίες εισέλθουν στη φάση της σύναψης σύμβασης για την προμήθεια των Eurofighter, θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση.

«Κοντά στην υπογραφή συμφωνίας για την αγορά 12 Eurofighter από Κατάρ και Ομάν»

Τα προηγούμενα 24ωρα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι κατά τη διάρκεια της περιοδείας του σε χώρες του Κόλπου, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επρόκειτο να θέσει θέμα αγοράς από την Τουρκία μεταχειρισμένων μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν.

Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, μετέδωσε ότι η Τουρκία βρίσκεται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας για την αγορά 12 Eurofighter από τις δύο χώρες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ερντογάν στο Κατάρ στις 22 Οκτωβρίου, υπογράφηκε μια σειρά διμερών συμφωνιών μεταξύ της Τουρκίας και του Κατάρ, συμπεριλαμβανομένου και «Μνημονίου Συνεργασίας στον Τομέα της Αμυντικής Βιομηχανίας».

Σχετικά με την πώληση μεταχειρισμένων αεροσκαφών απαιτείται η άδεια της κοινοπραξίας Eurofighter, η οποία αποτελείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή του Reuters, σε περίπτωση που η κοινοπραξία δώσει το «πράσινο φως», 28 νέα αεροσκάφη θα κατασκευαστούν στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας και θα παραδοθούν στην Τουρκία τα επόμενα χρόνια.

Η Τουρκία σχεδιάζει να προμηθευτεί συνολικά 40 αεροσκάφη Eurofighter.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα την περασμένη εβδομάδα, επιβεβαίωσε ότι το Βερολίνο -το οποίο είχε αρχικά αντιρρήσεις στην παράδοση των μαχητικών- θα εγκρίνει την πώληση, λέγοντας: «Αναγνωρίζουμε την Τουρκία ως αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και θέλουμε να ενισχύσουμε την αμυντική μας συμμαχία, έτσι η αποστολή Eurofighter στην Τουρκία είναι απολύτως φυσική για εμάς».

Η Τουρκία έχει ήδη υπογράψει από τις 23 Ιουλίου μνημόνιο με τη Βρετανία για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter. Το κείμενο υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του Τούρκου υπουργού ‘Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ομολόγου του της Βρετανίας Τζον Χίλι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

