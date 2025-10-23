Βόλος: 40χρονος επιχείρησε να αρπάξει δύο παιδιά ενώ επέστρεφαν από το σχολείο 

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας άνδρας, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση χθες (22/10) έξω από Δημοτικό Σχολείο στους Αγίους Αναργύρους, στον Βόλο, με τους κατοίκους να αναφέρουν απόπειρα αρπαγής δύο παιδιών.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, πρόκειται για έναν 40χρονο, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Η μητέρα του ενός παιδιού, μίλησε στο ίδιο τοπικό μέσο, αναφέροντας πως τα παιδιά επέστρεφαν από το σχολείο και ο δράστης πετάχτηκε από στενό και τράβηξε το ένα παιδί από την τσάντα και την μπλούζα και ευτυχώς κατάφερε να του ξεφύγει, καθώς ο 40χρονος γλίστρησε στην προσπάθειά του να το κρατήσει.

Στη συνέχεια πήγε να πιάσει τον γιο της, αλλά δεν τα κατάφερε γιατί έτρεξε γρήγορα και τα δύο παιδιά άρχισαν να ουρλιάζουν για βοήθεια, με αποτέλεσμα ο δράστης να το βάλει στα πόδια.

Η μητέρα κάνει λόγο για έναν άνδρα με προβλήματα ψυχικής υγείας, ο οποίος είναι επικίνδυνος. Η ίδια απευθύνθηκε στην αστυνομία μετά το περιστατικό και η απάντηση που έλαβε είναι ότι «δεν μπορούν να κάνουν τίποτα αν ο δράστης δεν χτύπησε τα παιδιά, μόνο αν η ίδια καταθέσει μήνυση κατά αγνώστου».

Αργά το βράδυ ο 40χρονος προσήχθη στην αστυνομία και η ίδια κλήθηκε για κατάθεση.

Επισημαίνεται ότι ο δράστης φέρεται να προκάλεσε και δεύτερο επεισόδιο χθες σε καφετέρια, καθώς όταν υπάλληλος αρνήθηκε να του δώσει φαγητό, άρχισε να φωνάζει.

Επίσης, για τον ίδιο υπήρξε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι επικίνδυνος επιδειξίας.