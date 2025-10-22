Βουλή: Εγκρίθηκε με 159 «ναι» η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Με 159 θετικές ψήφους, έναντι 134 «όχι» (επί 293 συμμετεχόντων βουλευτών) ψηφίστηκε η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η τροπολογία ψηφίστηκε με ονομαστική ψηφοφορία, την οποία αιτήθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Σημειώνεται ότι η τροπολογία έλαβε τρεις ψήφους επιπλέον της κοινοβουλευτικής δύναμης της ΝΔ και ειδικότερα την υπερψήφισαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές, Γιώργος Ασπιώτης, Χάρης Κατσιβαρδάς και Κωνσταντίνος Φλώρος.

Η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την σύσταση και οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις, το οποίο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής.

Η ρύθμιση περιλαμβάνει άρθρο που προβλέπει ότι:

1. Στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής εθνικής σημασίας και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύεται:

α) Η χρήση κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

2. Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους. Εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της Παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η τροπολογία υπογράφεται από 7 υπουργούς: Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη, Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Δείτε εδώ ολόκληρη την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Στη Βουλή ο Νίκος Δένδιας

Στη Βουλή έφτασε λίγα λεπτά πριν από τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης (22/10) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προκειμένου να ψηφίσει δια ζώσης στην ονομαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Ο κ. Δένδιας δεν έκανε δηλώσεις στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και μπήκε κατευθείαν στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Το «καρφί» του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ερωτήθηκε αν υπήρχε περίπτωση να μη μιλήσει στη Βουλή σε τροπολογία του υπουργείου του, και απάντησε: «Η μόνη περίπτωση να μη μιλούσα ήταν όχι μόνο να είμαι στην εντατική αλλά να είμαι και σε κώμα, διασωληνωμένος».

Δήμας: «Αυτονόητη πράξη που θα έπρεπε να ενώνει τον πολιτικό κόσμο»

«Αυτονόητη πράξη για την προστασία του Μνημείου» χαρακτήρισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, την ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, σημειώνοντας ότι θα έπρεπε «να ενώνει όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα», κατά την τοποθέτησή του στην έναρξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής.

«Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ήρθε χθες στη Βουλή και υποστήριξε την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, έγινε αρκετά εκτεταμένη συζήτηση από όλες τις πτέρυγες στην Ολομέλεια και ακολουθεί η ονομαστική ψηφοφορία, κατά την οποία θα δούμε ποιοι θα την ψηφίσουμε», τόνισε ο Χρίστος Δήμας, ενώ κάλεσε όλους «να αναλάβουν τις ευθύνες τους» καθώς «δυστυχώς η ρύθμιση δεν θα ψηφιστεί από ένα τμήμα της Βουλής».

Οι καταγγελίες της Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η αστυνομική φρουρά της Βουλής παρεμπόδισε συγγενείς θυμάτων των Τεμπών και μέλη της Ομάδας Περιφρούρησης των γραμμένων ονομάτων των 57 νεκρών στο Σύνταγμα, που είχαν πρόσκληση από την ΚΟ της Πλεύσης Ελευθερίας, να παρακολουθήσουν από τα θεωρεία τη συνεδρίαση της Ολομέλεια, κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «η αστυνομική φρουρά στην είσοδο της Βουλής δεν επιτρέπει σε συγγενείς και μέλη της Ομάδας Περιφρούρησης του χειροποίητου μνημείου με τα γραμμένα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών στο Σύνταγμα να εισέλθουν στα θεωρεία εάν δεν αφαιρούσαν τις κονκάρδες που γράφουν “Μέχρι Τέλους – 57- Δικαιοσύνη” ή εάν δεν καλύψουν τις μπλούζες με το σύνθημα “Μέχρι Τέλους…” ή έχουν φωτογραφίες θυμάτων».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε επίσης «τρομοκράτηση» μελών της ομάδας «Μέχρι Τέλους» για τα Τέμπη, που ήθελαν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση της Ολομέλειας από τα θεωρεία. Όπως είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, παρότι δόθηκε από την Κοινοβουλευτική της Ομάδα άδεια εισόδου, η φρουρά δεν τους επέτρεπε να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση, «εάν δεν αφαιρούσαν τις κονκάρδες που γράφουν “Μέχρι Τέλους – 57- Δικαιοσύνη” ή εάν δεν καλύψουν τις μπλούζες με το σύνθημα “Μέχρι Τέλους…” ή έχουν φωτογραφίες θυμάτων».