Γαλλία: Κλοπή σε άλλο ένα μουσείο μετά την ληστεία στo Λούβρο – «Ήταν σχεδιασμένη και στοχευμένη»

Μετά το Λούβρο, ακόμα ένα μουσείο έγινε στόχος στην Γαλλία. Το Maison des Λumières Denis Diderot, μουσείο αφιερωμένο στον διάσημο Γάλλο συγγραφέα που βρίσκεται στο Langres (Haute-Marne), διαρρήχθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημαρχείου της πόλης, στο Facebook.

“Το μουσείο έπεσε θύμα διάρρηξης και διεξάγεται έρευνα”, αναφέρεται. Σύμφωνα με το France 3 Grand Est, το μουσείο είναι συνήθως κλειστό τις Δευτέρες, οπότε δεν υπήρχαν επισκέπτες όταν ανακαλύφθηκε η κλοπή.

“Η αστυνομία ειδοποιήθηκε αμέσως και πήγε στο σημείο. Σύμφωνα με τις πρώτες παρατηρήσεις, μέρος του “θησαυρού του μουσείου” – μια συλλογή από ασημένια και χρυσά νομίσματα που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης του Hôtel du Breuil, όπου στεγάζεται τώρα το μουσείο – είχε εξαφανιστεί. Η προθήκη που την προστάτευε βρέθηκε σπασμένη στο πάτωμα.

Το προσωπικό του μουσείου συντάσσει επί του παρόντος ακριβή κατάλογο των αντικειμένων, τον οποίο θα παραδώσει στην αστυνομία”, ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο σε ανακοίνωσή του, την οποία επικαλείται το France 3.

Σύμφωνα με το France 3, η συρόμενη πόρτα της εισόδου παραβιάστηκε, και στην συνέχεια οι διαρρήκτες έσπασαν την βιτρίνα με τα νομίσματα. Δεν προκλήθηκαν ζημιές σε άλλα έργα του μουσείου. Σε αυτό το στάδιο, η υπόθεση που προτιμάται είναι ότι η κλοπή ήταν σχεδιασμένη και στοχευμένη”, ανέφερε ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός. Το μουσείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Σύμφωνα με τον Pierrick White, προσωπάρχη του δημάρχου της Langres, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη το πρωί της Τετάρτης στο BFMTV, “όλα τα χρυσά και ασημένια νομίσματα” του μουσείου δεν έχουν κλαπεί. “Η χωροφυλακή, μαζί με τις ομάδες του μουσείου μας, εξετάζουν πολύ προσεκτικά το θέμα”, δήλωσε ο Pierrick White. “Τα Langrois στο σύνολό τους έχουν κλαπεί από ανθρώπους με πολύ κακές προθέσεις. Είναι σαν να έχουν κλαπεί τα οικογενειακά κοσμήματα της πόλης”, είπε.

 

