Βλαντιμίρ Πούτιν: Επέβλεψε άσκηση ετοιμότητας των πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επέβλεψε σήμερα μια άσκηση των πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, για να ελέγξει την ετοιμότητά τους και τη δομή της στρατιωτικής διοίκησης.

Τα γυμνάσια διεξάγονται μία ημέρα αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την καθυστέρηση των σχεδίων για μια δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ.

Το Κρεμλίνο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τον στρατηγό Βαλέρι Γερασίμοφ, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, να αναφέρει στον Πούτιν για τις ασκήσεις, οι οποίες περιλάμβαναν πρακτικές εκτοξεύσεις διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι είναι ικανοί να πλήξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η άσκηση ετοιμότητας προέβλεπε την εκτόξευση ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου εδάφους “Yars” από κοσμοδρόμιο, την εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου “Sineva” από πυρηνικό υποβρύχιο στη Θάλασσα του Μπάρεντς και την εκτόξευση πυραύλων κρουζ με πυρηνική ισχύ από στρατηγικά βομβαρδιστικά.

Η Ρωσία πραγματοποιεί τακτικά ασκήσεις των πυρηνικών της δυνάμεων για να τις δοκιμάσει και να υπενθυμίσει στους αντιπάλους της ότι κατέχει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

It’s noteworthy that the strategic nuclear forces training took place under Putin’s leadership. This means he signaled to the enemy that he is ready to become supreme commander-in-chief. Recall that he becomes supreme commander-in-chief in the event of war. Launch of the Yars… pic.twitter.com/el1tov7kRd — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) October 22, 2025



«Η άσκηση δοκίμασε το επίπεδο ετοιμότητας της στρατιωτικής διοίκησης και τις πρακτικές δεξιότητες του επιχειρησιακού προσωπικού στην οργάνωση του ελέγχου των υφισταμένων δυνάμεων», ανέφερε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του.

Η πυρηνική άσκηση του ΝΑΤΟ

«Όλες οι δραστηριότητες της άσκησης ολοκληρώθηκαν».

Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε τις δικές του ετήσιες πυρηνικές ασκήσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με μαχητικά αεροσκάφη F-35A και βομβαρδιστικά B-52 μεταξύ περίπου 60 αεροσκαφών από 13 χώρες που συμμετέχουν στην άσκηση Steadfast Noon, η οποία διοργανώνεται από το Βέλγιο και την Ολλανδία.