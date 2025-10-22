Βουλή: Νέα καταγγελία Κωνσταντοπούλου – «Ζητήθηκε από μία κοπέλα στα θεωρεία να πάει πιο πίσω ή να φορέσει το μπουφάν της για να μην φαίνεται το “Μέχρι τέλους”»

«Τρομοκράτηση» μελών της ομάδας «Μέχρι Τέλους» για τα Τέμπη, που ήθελαν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση της Ολομέλειας από τα θεωρεία, κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με παρέμβασή της στη Βουλή. Όπως είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, παρότι δόθηκε από την Κοινοβουλευτική της Ομάδα άδεια εισόδου, η φρουρά δεν τους επέτρεπε να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση, «εάν δεν αφαιρούσαν τις κονκάρδες που γράφουν “Μέχρι Τέλους – 57- Δικαιοσύνη” ή εάν δεν καλύψουν τις μπλούζες με το σύνθημα “Μέχρι Τέλους…” ή έχουν φωτογραφίες θυμάτων».

Τελικά, η είσοδος στη Βουλή τους επετράπη, όμως η κ. Κωνσταντοπούλου προχώρησε σε νέα καταγγελία.  Όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ξαναπήρε τον λόγο και, πριν ξεκινήσει την ομιλία της, είπε πως χαίρεται που βλέπει τα μέλη της ομάδας “Μέχρι τέλους” στα θεωρεία της βουλής. «Πολύ χαίρομαι που βρίσκονται στα θεωρεία της Βουλής οι νέοι και οι νέες μας, η ομάδα “μέχρι τέλους” που έχει ορκιστεί να φυλάει το μνημείο», ανέφερε στρέφοντας το βλέμμα της προς τα θεωρεία.

«Μην τους κάνετε παρατηρήσεις. Τι συμβαίνει; Ενοχλεί το μπουφάν σας; Κύριε πρόεδρε τι συμβαίνει με τα παιδιά; Βλέπω ότι μια κοπέλα απομακρύνθηκε και της ζητήθηκε να φορέσει το μπουφάν της για να μην φαίνεται το “μέχρι τέλους”; Αυτό έγινε κύριοι; Αυτό έγινε μου λένε τα παιδιά.  Μπορείτε να αφήσετε παρακαλώ την κοπέλα να καθίσει; Είναι μεγάλη προσβολή στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου ρωτώντας τον αντιπρόεδρο της βουλής Αθανάσιο Μπούρα.

«Κύριε πρόεδρε, μία κοπέλα καθόταν μπροστά και φορούσε μπλούζα “Μέχρι τέλους” και της ζητήθηκε να πάει πίσω ή να φορέσει το μπουφάν της για να μην φαίνεται το “Μέχρι τέλους”, αυτό έγινε; Ναι, μου λένε τα παιδιά. δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Κύριοι της φρουράς αφήστε το κορίτσι να μπει μπροστά παρακαλώ. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό» συνέχισε.

«Έχει διευθετηθεί το θέμα. Αυτό απαντάνε από τη φρουρά που είναι και υπεύθυνοι» της απάντησε ο προεδρεύων.

 

