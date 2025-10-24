Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Αλίμονο αν η καθαριότητα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων

Enikos Newsroom

πολιτική

Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης (23/10) αναφορικά με την αυτή που είχε δημοσιοποιήσει νωρίτερα ο δήμος Αθηναίων, επισημαίνει: «H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής».

«Αλίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωσή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τρίζετε τα δόντια σας στον ύπνο; Ποια μπορεί να είναι τα αίτια και τι να κάνετε

Ο εμβολιασμός σώζει ζωές- η ενημέρωση ενδυναμώνει

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Πιστώθηκαν νέες επιδοτήσεις σε 1.392 δικαιούχους

Παπασταύρου: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για το αμερικανικό Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

Έρχονται τα username στο WhatsApp – Ετοιμαστείτε να κάνετε κράτηση για το δικό σας όνομα χρήστη

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
00:24 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Μακάρι η Τουρκία να άλλαζε άποψη για το casus belli – Δεν πληροί τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στο SAFE

Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη σημερινή (23/10) Σύνοδο Κορυφής...
23:10 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Χάρης Δούκας: «Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται»

Για το θέμα της καθαριότητας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη τοποθετήθηκε με ανακοίνωσή το...
22:27 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Σμύρνη: Σε θετικό κλίμα η συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης Ελλάδας-Τουρκίας

Ο νέος κύκλος συζητήσεων σχετικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) από τις αρμόδιες α...
22:23 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: «Η σχέση του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική» – Ολόκληρη η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας

«Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς