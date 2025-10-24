Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Αλίμονο αν η καθαριότητα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης (23/10) αναφορικά με την αυτή που είχε δημοσιοποιήσει νωρίτερα ο δήμος Αθηναίων, επισημαίνει: «H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής».

«Αλίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωσή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.