Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: Οι ισχυρισμοί του συντρόφου της και τα λόγια του 4χρονου γιου της στους αστυνομικούς

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ενδοοικογενειακή βία

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας και άγριου ξυλοδαρμού έπεσε το απόγευμα της Πέμπτης (23/10) μία 40χρονη Λιθουανή από τον 50χρονο σύντροφό της μέσα στο σπίτι τους στο Κορωπί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι την 40χρονη σύντροφό του, μέσα στο σπίτι τους, ενώ εκείνη την ώρα βρίσκονταν σε αυτό και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, δύο αγοράκια 4 ετών και 3,5 μηνών.

Στην συνέχεια, ο 50χρονος κάλεσε στο κέντρο Άμεσης Δράσης και ισχυρίστηκε ότι μπήκε στο διαμέρισμά του και εντόπισε την 40χρονη αιμόφυρτη, ωστόσο δεν έπεισε τους αστυνομικούς που προχώρησαν στη σύλληψή του.

Μάλιστα, ο 4χρονος γιος της 40χρονης είπε στους Αστυνομικούς που έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας στο Κορωπί τι ακριβώς συνέβη.

Νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 40χρονη – Το παρελθόν του 50χρονου

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την 40χρονη και την μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ημεδαπός δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για τον ίδιο λόγο, αφού είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 40χρονης. Ο 50χρονός οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου, όπου και κρατείται, ενώ σχηματίζεται σχετική δικογραφία σε βάρος του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τρίζετε τα δόντια σας στον ύπνο; Ποια μπορεί να είναι τα αίτια και τι να κάνετε

Ο εμβολιασμός σώζει ζωές- η ενημέρωση ενδυναμώνει

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Πιστώθηκαν νέες επιδοτήσεις σε 1.392 δικαιούχους

Παπασταύρου: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για το αμερικανικό Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

Έρχονται τα username στο WhatsApp – Ετοιμαστείτε να κάνετε κράτηση για το δικό σας όνομα χρήστη

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:27 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Κτηνωδία στη Λίμνη Ευβοίας: Πυροβόλησαν και σκότωσαν αδέσποτο σκύλο

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Λίμνης Ευβοίας περιστατικό κατά το οποίο άγνωστος...
22:57 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Άλιμος: «Έπαιζε πόλο, ούτε κάπνιζε, ούτε έπινε» λέει η θεία του 15χρονου που υπέστη ανακοπή σε γυμναστήριο – Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου...
22:46 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Νάξος: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος «διέσχισε» τη θάλασσα – ΦΩΤΟ

Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο κατέγραψαν κάτοικοι και επισκέπτες στη Νάξο, το απόγευμα της ...
22:41 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Γκάζι: Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα για την 16χρονη που κατέρρευσε έξω από κλαμπ – Το «μπαλάκι» των ευθυνών, οι μαρτυρίες και τα τελευταία λόγια της

Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα για την 16χρονη η οποία κατέρρευσε στο Γκάζι, έξω από κλαμπ, ό...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς