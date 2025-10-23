Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: Οι ισχυρισμοί του συντρόφου της και τα λόγια του 4χρονου γιου της στους αστυνομικούς

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας και άγριου ξυλοδαρμού έπεσε το απόγευμα της Πέμπτης (23/10) μία 40χρονη Λιθουανή από τον 50χρονο σύντροφό της μέσα στο σπίτι τους στο Κορωπί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι την 40χρονη σύντροφό του, μέσα στο σπίτι τους, ενώ εκείνη την ώρα βρίσκονταν σε αυτό και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, δύο αγοράκια 4 ετών και 3,5 μηνών.

Στην συνέχεια, ο 50χρονος κάλεσε στο κέντρο Άμεσης Δράσης και ισχυρίστηκε ότι μπήκε στο διαμέρισμά του και εντόπισε την 40χρονη αιμόφυρτη, ωστόσο δεν έπεισε τους αστυνομικούς που προχώρησαν στη σύλληψή του.

Μάλιστα, ο 4χρονος γιος της 40χρονης είπε στους Αστυνομικούς που έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας στο Κορωπί τι ακριβώς συνέβη.

Νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 40χρονη – Το παρελθόν του 50χρονου

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την 40χρονη και την μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ημεδαπός δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για τον ίδιο λόγο, αφού είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 40χρονης. Ο 50χρονός οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου, όπου και κρατείται, ενώ σχηματίζεται σχετική δικογραφία σε βάρος του.