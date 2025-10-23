Σοκ στο Κορωπί: Ξυλοκόπησε άγρια την σύντροφό του μπροστά στα παιδιά τους – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 40χρονη

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε μία 40χρονη από τον 50χρονο σύντροφό της στο Κορωπί, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες , ο 50χρονος χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι την 40χρονη σύντροφό τους, με καταγωγή από την Λιθουανία, μέσα στο σπίτι τους, ενώ εκείνη την ώρα βρισκόντουσαν σε αυτό και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, δύο αγοράκια 4 ετών και 3,5 μηνών.

Στην συνέχεια, ο 50χρονος κάλεσε στο κέντρο Άμεσης Δράσης και ισχυρίστηκε ότι μπήκε στο διαμέρισμα του και εντόπισε την 40χρονη αιμόφυρτη. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την 40χρονη και την μετέφερε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Ο 50χρονος συνελήφθη και κρατείται στο ΑΤ Κορωπίου. Κατά τις ίδιες πηγές ο 50χρονος είχε συλληφθεί το 2023 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 40χρονης.