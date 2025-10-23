ΕΛ.ΑΣ. για επεισόδια έξω από την Πρωτοβάθμια: Συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να μπουν 4 φορές στο κτίριο, χτυπώντας αστυνομικούς – Επικοινωνία Ζαχαράκη με Χρυσοχοΐδη

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (23/10) έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας στην οδό Χίου στο Μεταξουργείο, κατά την διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας από γονείς του 36ο Δημοτικού σχολείου Αθηνών και εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ομάδα ατόμων που λάμβανε μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας επιχείρησε να εισέλθει στο κτίριο 4 φορές, ενώ επιτέθηκε στους αστυνομικούς πετώντας τους αντικείμενα. Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί, όπως τονίζεται στη ανακοίνωση, τους απώθησαν αρχικά με τις ασπίδες τους και στη συνέχεια κάνοντας χρήση χημικών.

Τέλος από την ΕΛΑΣ σημειώνεται ότι «από την πρώτη στιγμή, διατάχθηκε διοικητική έρευνα, για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εξετασθεί η ύπαρξη τυχόν πειθαρχικών ευθυνών των αστυνομικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 09:30′, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας περίπου -100- ατόμων έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας από τον «Σύλλογο Γονέων 36ου Δημοτικού Σχολείου» και με τη συμμετοχή μελών των Συλλογικοτήτων «Όχι Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων» και «Ανοιχτή Συνέλευση Υπεράσπισης του Λόφου Στρέφη».

Λίγο μετά τις 10:40′, ενώ είχε εξέλθει από το κτίριο τριμελής επιτροπή, μέρος των συγκεντρωμένων επιχείρησε να εισέλθει -4- φορές στη Διεύθυνση, χτυπώντας και απωθώντας τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ για περίπου -15- λεπτά πετούσαν αντικείμενα, όπως μπουκάλια και ξύλα, εναντίον τους.

Οι αστυνομικοί απέτρεψαν την είσοδο στο κτήριο, αρχικά χρησιμοποιώντας τις ασπίδες τους, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησαν τα αναγκαία ενδεδειγμένα μέσα, με σκοπό την αποκλιμάκωση της επίθεσης.

Περί ώρα 11:45′, σταδιακά, αποχώρησαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων, ενώ στις 13:30′ αποχώρησαν πλήρως τα μέλη των Συλλογικοτήτων.

Σημειώνεται ότι, από την πρώτη στιγμή, διατάχθηκε διοικητική έρευνα, για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εξετασθεί η ύπαρξη τυχόν πειθαρχικών ευθυνών των αστυνομικών».

Επικοινωνία Ζαχαράκη με Χρυσοχοΐδη

Με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, είχε επικοινωνία η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, προκειμένου να υπάρξει ταχύτατη διερεύνηση των όσων συνέβησαν έξω από την Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, στο Μεταξουργείο, σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από πλευράς υπουργείου Παιδείας, στις 9 το πρωί, αντιπροσωπεία γονέων είχε συνάντηση μίας ώρας με την διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αικατερίνη Αραμπατζή. Η διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ευαγγελία Καραγιάννη δεν παρέστη στη σημερινή, συνάντηση, καθώς βρισκόταν σε συνεδρίαση στα γραφεία της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Αττικής.

Όπως επισημάνθηκε από πλευράς υπουργείου, την περασμένη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, και σύμφωνα με τις καταγγελίες των στελεχών της εκπαίδευσης, είχαν εισβάλει, εκπρόσωποι γονέων και εκπαιδευτικών που απαιτούσαν να μην προχωρήσουν οι προγραμματισμένες συγχωνεύσεις τμημάτων. Σύμφωνα πάντα με την ίδια ενημέρωση, τα συγκεκριμένα άτομα προπηλάκισαν και βιντεοσκοπούσαν τα στελέχη εκπαίδευσης, χωρίς τη συναίνεσή τους, οπότε και εκλήθη η Ελληνική Αστυνομία να επιληφθεί του θέματος.

Καταδίκασε την επίθεση η ΔΟΕ

Την καταδίκη της «βίαιης και απρόκλητης επίθεσης των αστυνομικών δυνάμεων απέναντι στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές» που διαμαρτύρονταν έξω από τη ΔΙ.Π.Ε. ‘Α Αθήνας εξέφρασε από την πλευρά της η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος.

«Η σημερινή επίθεση, η αδιανόητη καταστολή δείχνει την πλήρη αδυναμία κυβέρνησης και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να πείσουν για την πολιτική περικοπών και εξοικονόμησης που εφαρμόζουν. Δείχνει ότι φοβούνται πραγματικά τις μεγάλες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και γονιών», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, οι αστυνομικές δυνάμεις «χτύπησαν και έριξαν χημικά σε μικρούς μαθητές, έστειλαν στο νοσοκομείο παιδιά και εκπαιδευτικούς».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα αιτήματα της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας ήταν να μην προχωρήσουν συμπτύξεις τμημάτων, η κανονική λειτουργία όλων των ολοήμερων τμημάτων και η πλήρωση των εκπαιδευτικών κενών που παραμένουν.

Η ΔΟΕ κάλεσε το υπουργείο Παιδείας και τη ΔΙ.Π.Ε. ‘Α Αθήνας να ανακαλέσουν τις «αντιπαιδαγωγικές συμπτύξεις» και να καλύψουν άμεσα όλα τα κενά στα σχολεία. «Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης μαζικά και δυναμικά», ακτέληξε η ανακοίνωση της ΔΟΕ.