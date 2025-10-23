Μεταξουργείο – Διαμαρτυρία έξω από την Πρωτοβάθμια: «Έπεσαν χημικά μπροστά στα παιδιά» καταγγέλλει στο enikos.gr μητέρα – Τι είπε για τις συγχωνεύσεις τμημάτων

«Έπεσαν χημικά και μία κρότου λάμψης μπροστά στα παιδιά» αναφέρει στο enikos.gr η μητέρα και δικηγόρος, Βαλεντίνα Τσιαμούρα, η οποία παρευρέθηκε νωρίτερα σήμερα (23/10), έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από εκπαιδευτικούς, με αφορμή τις συγχωνεύσεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε χρήση χημικών και βομβίδων κρότου λάμψης κατά των Συλλόγων Εκπαιδευτικών της Α’ Αθήνας που βρίσκονταν στο σημείο. «Υπήρχαν διμοιρίες των ΜΑΤ παρατεταγμένες. Ζητήσαμε, μία τελευταία φορά, στις 11:00, να φύγουν, να διαδηλώσουμε ήρεμα και να μπούμε μέσα. Έπεσαν χημικά και κρότου λάμψης μπροστά στα παιδιά».

Σχετικά με τις συγχωνεύσεις των τμημάτων, η κα Τσιαμούρα επεσήμανε ότι αυτή η διαμαρτυρία ήταν σε συνέχεια άλλης της προηγούμενης βδομάδας για να μη συγχωνευθούν τμήματα σχολείων εν μέσω της χρονιάς. «Δεν ελήφθησαν το καλοκαίρι οι αποφάσεις, όμως τώρα μέσα στον Οκτώβρη δίνουν εντολές για συγχωνεύσεις», και πρόσθεσε:

«Κανονικά όποια απόφαση, πρέπει να ληφθεί μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία για την κανονική και ομαλή ροή των πραγμάτων. Τώρα αναστατώνει τη διαδικασία της καθημερινότητας όλων, συμπαρασύρει το ολοήμερο καθώς δάσκαλοι φεύγουν από το σχολείο. Ζητήσαμε να γίνει μία συνάντηση με Πρωτοβάθμια, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη με τον προϊστάμενο του τμήματος που δεν είχε απαντήσεις. Του δώσαμε ένα υπόμνημα και μετά ζητήσαμε να έρθει η Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας επιμόνως αλλά αυτό δεν έγινε και στείλαμε εξώδικο- κάλεσμα να έρθει για προσυζήτηση τη περασμένη Δευτέρα».

Την ίδια ημέρα, θα συνεδρίαζε το ΠΥΣΠΕ για να εγκρίνει την απόφαση περί συγχώνευσης και «ξαναστείλαμε εξώδικο πριν γίνει η συνεδρίαση. Σύλλογοι, εκπαιδευτικοί και γονείς πήγαμε και αναβλήθηκε και έγινε με τηλεδιάσκεψη σήμερα το πρωί. Είχαμε πει λοιπόν ότι θα πάμε για διαμαρτυρία όπως και έγινε με τα παιδιά μας. Ζητήσαμε να πάμε να ακούσουν τα αιτήματά μας. Δεδομένου ότι η διαδικασία δεν γίνεται νομότυπα ζητάμε να αποσυρθεί η απόφαση της συγχώνευσης. Αν είναι να γίνει η διαδικασία σώνει και καλά ας γίνει του χρόνου. Η διαδικασία δεν είναι σύννομη. Είναι αντισυνταγματική».

Δείτε φωτογραφίες