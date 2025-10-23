Λουτσιάνο Γκαλέτι: «Νιώθω περήφανος που ανήκω στην ιστορία του Ολυμπιακού»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Λουτσιάνο Γκαλέτι, Βέρντερ Βρέμης - Ολυμπιακός
Πηγή: Intime

Ο Λουτσιάνο Γκαλέτι επέστρεψε στο «Γ. Καραϊσκάκης» και επισκέφθηκε το νέο μουσείο του Ολυμπιακού, στέλνοντας μήνυμα αγάπης και περηφάνιας προς την ομάδα και τον κόσμο της. Ο Αργεντινός, που άφησε έντονο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μίλησε με συγκίνηση για τη σχέση του με τους «ερυθρόλευκους».

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος από τον κόσμο και την ομάδα γιατί μου φέρθηκαν καλά», ανέφερε ο πρώην εξτρέμ των «ερυθρόλευκων» και πρόσθεσε: «Το μουσείο είναι πανέμορφο. Νιώθω περήφανος που ανήκω στην ιστορία ενός τόσο μεγάλου συλλόγου. Χαίρομαι πολύ που βλέπω τον εαυτό μου στις φωτογραφίες, θυμάμαι παλιούς συμπαίκτες και μαθαίνω για όλη την ιστορία του Ολυμπιακού».

Ο 45χρονος σήμερα Γκαλέτι φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2007, όταν αποκτήθηκε από την Ατλέτικο Μαδρίτης έναντι 2,1 εκατ. ευρώ. Σε τρία χρόνια παρουσίας στον Πειραιά κατέγραψε 33 συμμετοχές, 26 γκολ και 30 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στις επιτυχίες της ομάδας. Με τους «ερυθρόλευκους» κατέκτησε δύο Πρωταθλήματα (2008, 2009), δύο Κύπελλα Ελλάδας (2008, 2009) και το Σούπερ Καπ του 2007.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επίσκεψη του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών στην Ιατρική Σχολή της Μολδαβίας

Τον αποκλεισμό της από τη συζήτηση στη Βουλή για τη Δημόσια Υγεία καταγγέλλει η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ)

Μητσοτάκης για αμυντικά έργα της Ε.Ε.: Να δημιουργηθεί ένας κοινός ευρωπαϊκός μηχανισμός δανεισμού

Βοήθημα ύψους 700 ευρώ και 1000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Αυτή είναι η ημερομηνία για την καταβολή – Ποιους αφορά

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει από την μαθηματική ακολουθία σε 15 δευτερόλεπτα;

Η Meta σαρώνει κρυφά τη συλλογή φωτογραφιών του κινητού σου; Έλεγξε αμέσως αυτήν τη ρύθμιση
περισσότερα
16:30 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Euroleague: Aπέκλεισε τον διαιτητή Ούρος Νίκολιτς από όλες τις διοργανώσεις της

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε τον άμεσο αποκλεισμό του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς από όλες τ...
16:03 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Οριστικά στις 22:00 ο αγώνας των «πράσινων» με την Φέγενορντ για το Europa League

Η Φέγενορντ ανακοίνωσε πως πάρθηκε η τελική απόφαση και ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό για την 3η...
11:41 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Euroleague: Συνέλαβαν τον Σέρβο διαιτητή Ούρος Νίκολιτς – Βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του

Ο διαιτητής της Euroleague, Ούρος Νίκολιτς, συνελήφθη στη Σερβία μετά τον εντοπισμό 250.000 ευ...
11:06 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

NBA: Ο «Greek Freak» με 37 πόντους οδήγησε τους Μπακς σε νίκη επί των Γουίζαρντς – Βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του

Οι Μιλγουόκι Μπακς ξεκίνησαν τη σεζόν του NBA με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, επικρατώντας των Ου...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς