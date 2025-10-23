Σερβία: «Ενδείξεις ότι ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς λειτουργούσε ως “ταμίας” της εγκληματικής ομάδας», λέει ο υπουργός Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, συνελήφθη ο διαιτητής της Euroleague, Ούρος Νίκολιτς. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (22/10) σε συνεργασία με την Ίντερπολ και την ισπανική αστυνομία, οδηγώντας στη σύλληψη δέκα ατόμων που φέρονται να είναι μέλη της αποκαλούμενης «Συμμορίας του Βράτσαρ».

Σε δηλώσεις του στη σερβική δημόσια τηλεόραση RTS, ο Ίβιτσα Ντάτσιτς ανέφερε πως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο Νίκολιτς λειτουργούσε ως «ταμίας» της εγκληματικής ομάδας.

Όπως είπε, «στο διαμέρισμα του διαιτητή καλαθοσφαίρισης Ούρος Νίκολιτς βρέθηκαν περισσότερα από 250 χιλιάδες ευρώ, ράβδοι χρυσού, ακριβά ρολόγια χειρός και άλλα πολύτιμα αντικείμενα». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «υπάρχουν υποψίες πως ο Νίκολιτς είχε αναλάβει την οικονομική διαχείριση της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης».

Η «Συμμορία του Βράτσαρ», που πήρε το όνομά της από κεντρικό δήμο του Βελιγραδίου, δραστηριοποιούνταν τόσο στη Σερβία όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της αστυνομίας, τα μέλη της θεωρούνται ύποπτα για ανθρωποκτονίες, εκβιασμούς και βομβιστικές επιθέσεις. Οι αρχές εκτιμούν ότι η οργάνωση ευθύνεται για τουλάχιστον δύο δολοφονίες που διαπράχθηκαν το 2018 και το 2020, καθώς και για μία απόπειρα δολοφονίας.

