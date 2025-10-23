Παναθηναϊκός: Οριστικά στις 22:00 ο αγώνας των «πράσινων» με την Φέγενορντ για το Europa League

Παναθηναϊκός: Οριστικά στις 22:00 ο αγώνας των «πράσινων» με την Φέγενορντ για το Europa League

Η Φέγενορντ ανακοίνωσε πως πάρθηκε η τελική απόφαση και ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική του Europa League θα ξεκινήσει τελικά στις 22:00, ύστερα από δύο αλλαγές στην ώρα έναρξης εξαιτίας της κακοκαιρίας «Μπέντζαμιν».

Το… θρίλερ γύρω από τη διεξαγωγή του αγώνα έλαβε τέλος, καθώς η UEFA, οι δύο ομάδες και οι ολλανδικές αρχές συμφώνησαν στη νέα ώρα διεξαγωγής. Αρχικά, το ματς είχε προγραμματιστεί για τις 19:45, όμως μετατέθηκε στις 17:30 λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Ολλανδία. Ωστόσο, ούτε εκείνη η ώρα κρίθηκε ασφαλής, καθώς η πόλη επρόκειτο να βρεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό.

Έπειτα από συνεννόηση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, αποφασίστηκε οριστικά η σέντρα στις 22:00, ώστε να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού.

