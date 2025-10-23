Περιοδεία Φάμελλου σε Δράμα και Κομοτηνή: «Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε τους ακρίτες – Η Προοδευτική Ελλάδα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να δώσει μέλλον»

Διήμερη περιοδεία σε Δράμα και Κομοτηνή πραγματοποίησε τη Δευτέρα 20/10 και την Τρίτη 21/10 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στο πλαίσιο της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος να διαδοθούν οι προτάσεις για την Προοδευτική Ελλάδα σε όλη τη χώρα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισκέφθηκε αρχικά το Νοσοκομείο Δράμας. Εκεί είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους, οι οποίοι του εξέφρασαν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως η υποστελέχωση παραλύει τη λειτουργία του νοσοκομείου, επεσήμανε την ανάγκη να αυξηθούν οι μισθοί του προσωπικού και να ενταχθούν στα Βαρέα και Ανθυγιεινά και κατηγόρησε την κυβέρνηση πως στοχεύει στην υποβάθμιση της δημόσιας Υγείας, «για να κάνουν πάρτι τα νοσηλευτήρια».

Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε το Μουσείο Τρένων της Δράμας, στον σταθμό της περιοχής. Κεντρικό αίτημα των κατοίκων του νομού είναι η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου, ο οποίος παραμένει ανενεργός από το 2019. «Αυτή είναι η απάντηση του κ. Μητσοτάκη στους ακρίτες, που τόσα πολλά τους υποσχέθηκε και τόσο πολύ τους εξαπάτησε» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε το Εργατικό Κέντρο Δράμας, με τους εργαζόμενους να του δίνουν μια εικόνα για τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, κορωνίδα των οποίων αποτελούν τα εργατικά δυστυχήματα, οι απλήρωτες υπερωρίες και οι χαμηλοί μισθοί.

Μιλώντας στα τοπικά ΜΜΕ, ο Σωκράτης Φάμελλος, επεσήμανε μεταξύ άλλων, ότι «υπάρχει μια εξελισσόμενη επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη», δίνοντας έμφαση στον εργασιακό μεσαίωνα που έφερε η ΝΔ με την εφαρμογή του 13ωρου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στάθηκε στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει και ο πρωτογενής τομέας, σε συνδυασμό με το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου οι «γαλάζιες ακρίδες έφαγαν ένα δισ. ευρώ, από τους τίμιους αγρότες». Απότοκο των παραπάνω, σύμφωνα με τον Σωκράτη Φάμελλο, είναι η ερήμωση της υπαίθρου, με τον ίδιο να κάνει ειδική αναφορά στο φαινόμενο της νεομετανάστευσης.

Επίσης, αναφέρθηκε στο μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή, ενώ τόνισε την υποχρέωση της κυβέρνησης να παρέχει στέγη στους φοιτητές και στους δημοσίους υπαλλήλους των ακριτικών περιοχών, δίνοντάς τους κίνητρο, ώστε να σταματήσει η ερημοποίηση της περιφέρειας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έδωσε το παρών στο φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου που διοργάνωσε ο Δήμος Παρανεστίου, στο οποίο συμμετείχε η Ομάδα Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η Ομάδα των Ενόπλων Δυνάμεων, οι Παλαίμαχοι της Δόξας Δράμας και οι Παλαίμαχοι του Πανδραμαϊκού. Η πρωτοβουλία διοργανώθηκε για την οικονομική ενίσχυση παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος πραγματοποίησε συνάντηση με τους προέδρους τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, με καθηγητές και φοιτητές. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενημερώθηκε για τις ερευνητικές δραστηριότητες, ενώ είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στα εργαστήρια του τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας. Στη συνέχεια, επισκέφθηκε μονάδα οινοπαραγωγής στο Μικροχώρι Δράμας, όπου συνομίλησε με τους οινοποιούς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και για το ισχυρό brand name των κρασιών της Δράμας.

«Η ελληνική ύπαιθρος, παρά τις αντιξοότητες που γεννά η πολιτική Μητσοτάκη, συνεχίζει τον αγώνα της παραγωγής, παραμένοντας ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχει μια φοβερή δυνατότητα υπεραξίας στο πρωτογενές προϊόν της χώρας. Αυτή τη δραστηριότητα πρέπει να την ενισχύσουμε με επιστημονικό τρόπο, με νέα παιδιά, αλλά και με εξωστρεφείς δράσεις. Είναι πρότυπο η δραστηριότητα της οινοποίησης για την Ελλάδα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Την επόμενη μέρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισκέφθηκε το εργοστάσιο της Interplast και τη Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης στη Βιομηχανική περιοχή της Κομοτηνής.

«Δυστυχώς η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη είναι από τις περιφέρειες, οι οποίες είναι στην τελευταία θέση του εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης της Ευρώπης. Η πολιτική μας πρόταση είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Χρειάζεται αλλαγή πορείας. Η Προοδευτική Ελλάδα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μπορεί να δώσει μέλλον και σε καλές αμοιβές εργασίας, αλλά και σε μια υγιή επιχειρηματικότητα που φέρνει καινοτομία στη χώρα μας και δημιουργεί εισόδημα» τόνισε μεταξύ άλλων.

Τέλος, ο Σωκράτης Φάμελλος συνομίλησε με τη δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου στο πλαίσιο του Regional Growth Conference. Εκεί αναφέρθηκε στην, τραμπικής έμπνευσης, τροπολογία Μητσοτάκη για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για τη σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης και για τη στρατηγική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να επιδιώξει την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου μέσω συνεργασιών.

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσε ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος, η αν. Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και τοπικά στελέχη του κόμματος.

Επόμενος σταθμός των περιοδειών του Σωκράτη Φάμελλου είναι οι Σέρρες, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.