Βασίλης Κικίλιας: «Κρινόμαστε από τη δουλειά μας – Τα υπόλοιπα είναι λόγια»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Βασίλης Κικίλιας: «Κρινόμαστε από τη δουλειά μας – Τα υπόλοιπα είναι λόγια»
Φωτογραφία αρχείου: Intime

«Η βασική έγνοια των πολιτών – όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις – είναι η ακρίβεια, δηλαδή η πραγματική οικονομία, αν αντιστοιχεί στο κόστος ζωής το ύψος των μισθών και του εισοδήματος. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο και μεγάλο μέλημα της κυβέρνησης. Διότι η κοινωνία δεν ασχολείται με θέματα μικροπολιτικής», δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στην εκπομπή του OPEN, «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Ερωτηθείς για τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις και πολιτικά σενάρια, ο κ. Κικίλιας απάντησε: «Εγώ δεν είμαι τηλεσχολιαστής. Ο Πρωθυπουργός με διόρισε σε ένα υπουργείο που είναι, κατά την άποψή μου, από τα πιο κρίσιμα στη χώρα, με τον ισχυρότερο στόλο στον πλανήτη, το 20% του παγκόσμιου στόλου. Κρινόμαστε από τη δουλειά μας. Δεν κρινόμαστε αν θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας ή τι θα γίνει στην κεντροαριστερά. Κρινόμαστε από την αποτελεσματικότητά μας και από το πώς θα στηρίξουμε τους Έλληνες», ενώ μιλώντας για τη Νέα Δημοκρατία και τις προτεραιότητές της στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ο Υπουργός σημείωσε: «Αισθάνομαι ότι θα γίνουν όλες οι δυνατές προσπάθειες προκειμένου η Νέα Δημοκρατία, όταν έρθει η ώρα – όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2027, οπότε και θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές – θα παλέψει με πανστρατιά και θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να προχωρήσει μεταρρυθμίσεις. Δεν θα ασχολείται η ΝΔ με μικροπολιτική και θέματα που αφορούν προσωπικές στρατηγικές και τα οποία δεν θέλει να τα ακούει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει να δουλεύεις για αυτόν, να μην αυταπατόμαστε. Δημόσιοι λειτουργοί, υπηρέτες του συμφέροντος της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού λαού είμαστε. Όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν μπορεί να το αντέξει στο στομάχι του κλπ, ας κάνει μια άλλη δουλειά. Αυτό αφορά η πολιτική την οποία πρέπει να υπηρετήσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να σπρώχνουμε μπροστά, δουλεύοντας περισσότερο και μιλώντας λιγότερο. Και αυτό θα οδηγήσει, να είστε σίγουροι, στην εκτίμηση που θα είναι ακριβοδίκαιη του ελληνικού λαού όταν θα έρθει η ώρα. Αλλιώς, ναι, θα έχουμε προβλήματα».

Αναφερθείς στο ρόλο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στο πρόσφατο ταξίδι που πραγματοποίησε στις ΗΠΑ, ο Β. Κικίλιας επισήμανε ότι “προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε την ισχυρή ναυτιλία μας σε συνδυασμό με την ενέργεια, που είναι κομβικό κομμάτι της ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων, καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Δηλαδή, να μπορέσουμε να φέρουμε συμφωνίες με τις ΗΠΑ για επενδύσεις σε υποδομές, λιμάνια, ναυπηγεία, σε ενεργειακούς χώρους αποθήκευσης κλπ”.

Τέλος, σχετικά με το πρόγραμμα “ΑΙΓΙΣ 2”, που θα φέρει το Λιμενικό Σώμα στη νέα εποχή, ο Υπουργός σημείωσε ότι προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς οι διαδικασίες για την προμήθεια δύο μεγάλων σκαφών ανοιχτής θαλάσσης, μήκους 80 μέτρων, τα οποία θα διαθέτουν ελικοδρόμιο, πολλών μεσαίων καταδιωκτικών σκαφών υψηλών ταχυτήτων, αλλά και ενός νέου, σύγχρονου war room με μέσα τελευταίας τεχνολογίας, στα πρότυπα του αντίστοιχου της Πολιτικής Προστασίας.

Όπως υπογράμμισε, «το ΑΙΓΙΣ 2 θα διασυνδεθεί με τα εναέρια drone, αλλά και με μη επανδρωμένα σκάφη, πλωτά και υποβρύχια, τα οποία θα προμηθευτεί το Λιμενικό Σώμα μετά από διαγωνισμούς. Αν κανείς πάει στις κορυφαίες εκθέσεις στο εξωτερικό, αλλά και σε αυτή που έγινε στη χώρα μας πριν από λίγους μήνες, βλέπει πλέον τη νέα τεχνολογία. Πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, πρέπει να θωρακίσουμε τη χώρα μας και να τη στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος οφείλουν να διαθέτουν τα πλέον σύγχρονα μέσα και τεχνολογικά εργαλεία, προκειμένου να αστυνομεύουν αποτελεσματικά την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και να προστατεύουν έργα, όπως οι σχεδιαζόμενες έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και οι υποδομές φυσικού αερίου (π.χ. FSRU) σε περιοχές όπως η Ρεβυθούσα ή η Αλεξανδρούπολη.

