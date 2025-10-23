Λούβρο: Η «ληστεία του αιώνα» σε 2 βίντεο – Οι δράστες αρπάζουν τα κοσμήματα ανενόχλητοι και φεύγουν σαν να μη συνέβη τίποτα

Λούβρο: Η «ληστεία του αιώνα» σε 2 βίντεο – Οι δράστες αρπάζουν τα κοσμήματα ανενόχλητοι και φεύγουν σαν να μη συνέβη τίποτα

Νέα πλάνα που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκαλύπτουν τη διαφυγή των ληστών που έκλεψαν κοσμήματα αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, σε μια ληστεία που έχει ήδη χαρακτηριστεί ιστορική.

Το πρώτο βίντεο, σύμφωνα με την Telegraph, φαίνεται να τραβήχτηκε από το εσωτερικό του Λούβρου, με θέα προς τον Σηκουάνα, το μεσημέρι της Κυριακής.

Στο υλικό διακρίνονται δύο άνδρες -ο ένας φορώντας ένα φωσφοριζέ γιλέκο και ο άλλος ένα κράνος μοτοσικλέτας- μέσα στο καλάθι ενός ανυψωτικού μηχανήματος, να κατεβαίνουν αργά προς το έδαφος από τον δεύτερο όροφο του διάσημου μουσείου της γαλλικής πρωτεύουσας.

Οι δύο δράστες φαίνονται να μην βιάζονται καθόλου, σχολιάζει η New York Post, καθώς κατεβαίνουν με το ανυψωτικό που ήταν προσαρτημένο σε ένα κλεμμένο φορτηγό.


Όταν έφτασαν στο έδαφος, χάθηκαν από το οπτικό πεδίο της κάμερας, προτού -όπως ανακοίνωσε η αστυνομία- διαφύγουν με μηχανοκίνητα σκούτερ.

Οι γαλλικές αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση τεσσάρων υπόπτων για τη ληστεία, κατά την οποία η ομάδα των δραστών άρπαξε οκτώ κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, είναι μέσα από το Μουσείο του Λούβρου, και καταγράφει τους δράστες να αρπάζουν τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος.

