Ηλεία: Επικήρυξαν τον δράστη που βασάνισε και κακοποίησε σεξουαλικά σκύλο

Σοκ προκαλεί η βάναυση κτηνωδία ενός σκύλου στο Επιτάλιο της Ηλείας. Η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος ανακοίνωσε την επικήρυξη με 1.500 ευρώ για όποιον δώσει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του δράστη.

O σκύλος βρέθηκε από εθελοντές μέσα στα αίματα στις 10:00 το πρωί της Τετάρτης 22/10 στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας. Όπως ανέφερε μιλώντας στο ilialive.gr, ο εθελοντής Διονύσης Λιαρομάτης, «στην αρχή όλοι πίστεψαν ότι είχε πυροβοληθεί όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε ακόμη πιο φρικτή. Το ζώο μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κτηνίατρο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε βαθύ σκίσιμο στον πρωκτό, αποτέλεσμα εισαγωγής αντικειμένου με ακραία βία. Ο γιατρός χρειάστηκε να κάνει οκτώ ράμματα για να κλείσει το τραύμα, ενώ ο σκύλος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, παλεύοντας να κρατηθεί στη ζωή».

Η ανακοίνωση της φιλοζωικής

«Ένα κτήνος κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Ένα τέρας που αν δεν δίστασε να κάνει κάτι τέτοιο σε ένα ζώο, δεν θα διστάσει να το κάνει και σε έναν άνθρωπο. Ίσως σε ένα ανυπεράσπιστο παιδί. Αν γνωρίζεις κάτι και σιωπάς, είσαι συνένοχος. Κινδυνεύεις και εσύ ο ίδιος. Το καταλαβαίνεις; Μίλα. Τώρα».

Η φρικαλεότητα αυτής της πράξης ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης λογικής. Δεν είναι απλώς μια υπόθεση κακοποίησης ζώου, είναι μια πράξη απόλυτης διαστροφής που πρέπει να σημάνει συναγερμό για την κοινωνία. Γιατί κάποιος που μπορεί να βιάσει ένα ζώο, είναι ικανός να βλάψει με το χειρότερο τρόπο και έναν άνθρωπο».

