Νάξος: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος «διέσχισε» τη θάλασσα – ΦΩΤΟ

Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο κατέγραψαν κάτοικοι και επισκέπτες στη Νάξο, το απόγευμα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, όταν ένας υδροστρόβιλος έκανε την ξαφνική του εμφάνιση πάνω από τη θάλασσα, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα.

Από την επιφάνεια της θάλασσας αναδύθηκε μια περιστρεφόμενη στήλη νερού, η οποία ανυψώθηκε δυναμικά προς τον ουρανό, σχηματίζοντας ένα επιβλητικό σκηνικό που θύμιζε κινηματογραφική σκηνή. Το φαινόμενο, αν και διήρκησε μόλις λίγα λεπτά, ήταν αρκετό για να τραβήξει τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στην παραλιακή ζώνη.

Πολλοί δεν έχασαν την ευκαιρία να το απαθανατίσουν με τα κινητά τους τηλέφωνα, ανάμεσά τους και η κ. Σοφία Σιδερή, η οποία κατέγραψε μία από τις πιο καθαρές και εντυπωσιακές εικόνες του υδροστρόβιλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιο φαινόμενο είχε καταγραφεί προ λίγων ημερών στη Σαντορίνη.

