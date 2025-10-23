Λιλ – ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ενδεκάδα του «Δικέφαλου του Βορρά»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται απόψε (22:00) στη «μάχη» του Europa League, αντιμετωπίζοντας τη Λιλ στο «Πιέρ Μορουά» για την 3η αγωνιστική της League Phase, και ο Ραζβάν Λουτσέσκου κατέληξε στις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα.

Οι αποφάσεις του Ρουμάνου τεχνικού ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενες, καθώς είχε να διαχειριστεί δύο σίγουρες απουσίες — αυτές των Οζντόεφ και Τάισον. Παρ’ όλα αυτά, προχώρησε και σε δύο ακόμη αλλαγές συγκριτικά με το σχήμα που χρησιμοποίησε στο προηγούμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Τσιφτσής, ενώ η τετράδα της άμυνας θα αποτελείται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Στον άξονα θα ξεκινήσουν οι Μεϊτέ και Καμαρά, που θα έχουν ρόλο εσωτερικών μέσων, ενώ μπροστά τους θα κινούνται οι Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς, πλαισιώνοντας τον Τσάλοφ, ο οποίος θα ηγηθεί της επίθεσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τρίζετε τα δόντια σας στον ύπνο; Ποια μπορεί να είναι τα αίτια και τι να κάνετε

Ο εμβολιασμός σώζει ζωές- η ενημέρωση ενδυναμώνει

Παπασταύρου: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για το αμερικανικό Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

Πόθεν Έσχες: Την άλλη εβδομάδα λήγει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για το 2025 –

Έρχονται τα username στο WhatsApp – Ετοιμαστείτε να κάνετε κράτηση για το δικό σας όνομα χρήστη

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
21:46 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0: «Κιτρινόμαυρo» πάρτι στην OPAP Arena

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και σημείωσε τη μεγαλύτερη νίκη της στη League Phase...
21:20 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η ενδεκάδα των «πράσινων» – Εκτός ο Μπακασέτας, εξτρέμ ο Καλάμπρια

Ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε αλλαγές στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, ενόψει του αγώνα στο Ρότ...
19:15 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

ΑΕΚ – Αμπερντίν: Αυτή είναι η ενδεκάδα της «Ένωσης» – Βασικοί Βίντα και Πιερό

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια, με στόχο να πετύχει την πρώτη της νίκη στη...
18:56 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στο NBA με υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού – Συνελήφθησαν ο προπονητής των Μπλέιζερς και ο Τέρι Ροζίερ

Σοκ στο NBA. Ο προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς, και ο γκαρντ των Μαϊάμ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς