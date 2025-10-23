Νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: «Αξιωματικός επικοινώνησε με τον Ευαγγελισμό για 2 άλλες υποθέσεις» λέει η Αστυνομία – Τι υποστηρίζει το νοσοκομείο

Το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου και κατέληξε η 16χρονη που κατέρρευσε έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι δεν ενημέρωσε, σύμφωνα με την αστυνομία, τις Αρχές, παρότι όφειλε να το κάνει. Την ίδια στιγμή, εντελώς διαφορετική εικόνα δίνουν οι υπηρεσίες Υγείας.

Όπως έχει γίνει γνωστό, πολλές ώρες αργότερα η αστυνομία ενημερώθηκε για τον θάνατο της 16χρονης από τον πατέρα της. Συγκεκριμένα, λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής ήταν δεδομένο πια για όλους ότι το παιδί είχε φύγει από την ζωή. Σημειώνεται ότι το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ασυνόδευτο και χωρίς στοιχεία ταυτότητας.

Ο πατέρας του παιδιού πήγε μόνος του νωρίς το μεσημέρι στο τμήμα της Ομονοίας. Ένα διάστημα, που, όπως λένε οι αστυνομικοί, αν γνώριζαν, τι είχε γίνει, θα είχαν λειτουργήσει πιο άμεσα και διαφορετικά. Από την ώρα που ο πατέρας πήγε στο τμήμα της Ομόνοιας και ενημερώθηκε και η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων ξεκίνησε και το «γαϊτανάκι» για το ποιος ενημέρωσε, πότε ενημέρωσε και αν ενημέρωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, από τις υπηρεσίες Υγείας διαρρέεται ότι ένας υπάλληλος του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» κάλεσε στο σταθερό τηλέφωνο του Α.Τ. Συντάγματος και μίλησε με συγκεκριμένο αξιωματικό. Μάλιστα, αναφέρεται και το ονοματεπώνυμο του αξιωματικού.

Την ίδια στιγμή, από την Ελληνική Αστυνομία, λένε, πως πράγματι εκείνη την νύχτα είχε υπηρεσία ο συγκεκριμένος αξιωματικός, ωστόσο δεν επικοινώνησε με το νοσοκομείο για το περιστατικό με την 16χρονη και τον θάνατό της. Συγκεκριμένα, όπως λένε από την ΕΛ.ΑΣ., ο αξιωματικός υπηρεσίας με δική του πρωτοβουλία πήρε τηλέφωνο στον «Ευαγγελισμό» για 2 διαφορετικές υποθέσεις, που δεν είχαν σχέση με την 16χρονη, αλλά εκκρεμούσαν, και ήθελε να ενημερωθεί

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη».

«Έγινε κλήση από τον νοσηλευτή βάρδιας στο ΑΤ Συντάγματος» – Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ Αττικής

Στο μεταξύ, Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση της 1ης ΥΠΕ Αττικής σχετικά με το περιστατικό.

«Αναφορικά με την διακομιδή νεαρής γυναίκας στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», γνωστοποιούνται τα κάτωθι:

Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών Καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».