Πηγές ΝΔ: «Tον ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ως μήτρα του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ η Παρασκευή Τυχεροπούλου»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πηγές ΝΔ: «Tον ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ως μήτρα του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ η Παρασκευή Τυχεροπούλου»
Φωτογραφία: Intime

«Την αποκάλυψη ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε διαστάσεις επί ΣΥΡΙΖΑ έκανε στην κατάθεσή της η Παρασκευή Τυχεροπούλου» αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «η μάρτυρας κατέθεσε χαρακτηριστικά ότι από το 2015 και μετά όταν η «τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης που επέτρεψε την ενεργοποίηση βοσκοτόπων, χωρίς κατοχή ζωικού κεφαλαίου» ήταν αυτή που έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσει το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι η κατανομή βοσκοτόπων δεν ξεκίνησε επί Νέας Δημοκρατίας, αλλά εφαρμόστηκε ήδη από το 2016, με αποφάσεις και υπογραφές των τότε υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ» επισημαίνουν οι πηγές της ΝΔ.

«Τα έγγραφα που κατατέθηκαν στην Επιτροπή αποδεικνύουν ότι η ίδια ακριβώς μέθοδος —η διανομή βοσκοτόπων από την ηπειρωτική χώρα προς νησιωτικές περιοχές— είχε εγκριθεί με την ένδειξη «συμφωνώ» από τον Ευάγγελο Αποστόλου το 2016 και επαναλήφθηκε το 2017 και το 2018, με την υπογραφή του Σταύρου Αραχωβίτη. Ας μη βιάζεται, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ να υποδυθεί τον κριτή. Ας δώσει πρώτα απαντήσεις για τις δικές του ευθύνες» καταλήγουν οι ίδιες πηγές της ΝΔ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τρίζετε τα δόντια σας στον ύπνο; Ποια μπορεί να είναι τα αίτια και τι να κάνετε

Ο εμβολιασμός σώζει ζωές- η ενημέρωση ενδυναμώνει

Eurostat: Νέα έρευνα αποκαλύπτει πόσοι Έλληνες δεν τα βγάζουν πέρα

Γάλα: Οι νέες εκτιμήσεις για την τιμή του – Τι ισχύει για την επάρκεια στην πρώτη ύλη

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει από την μαθηματική ακολουθία σε 15 δευτερόλεπτα;

Η Meta σαρώνει κρυφά τη συλλογή φωτογραφιών του κινητού σου; Έλεγξε αμέσως αυτήν τη ρύθμιση
περισσότερα
19:30 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στο Κορωπί: Ξυλοκόπησε άγρια την σύντροφό του μπροστά στα παιδιά τους – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 40χρονη

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε μία 40χρονη από τον 50χρονο σύντροφό της στο Κορωπί, με αποτέλεσμ...
19:24 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από αύριο οι πρώτες απολογίες των κατηγορουμένων

Προθεσμίες λαμβάνουν αυτή την ώρα κατηγορούμενοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι οδηγήθηκαν σε Ευρω...
18:28 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Γκάζι: Η 16χρονη ήπιε ένα ποτήρι βότκα στο κλαμπ, κατέθεσαν οι φίλοι της – Είχαν αγοράσει αλκοόλ και από κάβα 

Άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής, η αιτία που προκάλεσε την πνευμονική εμβολή από την οποία επή...
18:12 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Ηλεία: Επικήρυξαν τον δράστη που βασάνισε και κακοποίησε σεξουαλικά σκύλο

Σοκ προκαλεί η βάναυση κτηνωδία ενός σκύλου στο Επιτάλιο της Ηλείας. Η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς