Ζαφείρης Μελάς για Ιουλία Καλλιμάνη: «Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, να έκανε τη χαζούλα και να το τελείωνε εκεί»

Πριν από λίγες μέρες είδε το φως της δημοσιότητας ένα βίντεο, στο οποίο είχε καταγραφεί η σεξιστική επίθεση που είχε δεχτεί η Ιουλία Καλλιμάνη, από θαμώνα του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται. Σε αυτό, η τραγουδίστρια δίνει το μικρόφωνο στον άνδρα, νομίζοντας πως θα πει μία μαντινάδα, ωστόσο εκείνος δημιουργεί ένα χυδαίο στιχάκι.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η αντίδραση της Ιουλίας Καλλιμάνη ήταν άμεση και απάντησε στον θαμώνα με τον ίδιο τρόπο.

Ο Ζαφείρης Μελάς έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (23/10). Ο ερμηνευτής ρωτήθηκε για το περιστατικό που συνέβη στην συνάδελφό του και δήλωσε ότι «ο πελάτης έχει πάντα δίκιο» και πως η τραγουδίστρια θα έπρεπε να κάνει «τη χαζούλα και να το τελείωνε εκεί».

«Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Εκείνη την ώρα αυτό το μαγαζί πουλάει φως, ήχο και ουίσκι. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος μπορεί να μην ήταν καλά και να είπε κάτι που δεν έπρεπε να πει. Δεν νομίζω ότι η Ιουλία έπρεπε να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Να έκανε τη χαζούλα και να το τελείωνε εκεί. Θα μπορούσε να γίνει μεγαλύτερη ζημιά», ανέφερε στην αρχή ο Ζαφείρης Μελάς.

Ακόμα, ο καλλιτέχνης περιέγραψε μία δική του εμπειρία: «Πριν από χρόνια κάποιος έβρισε την οικογένειά μου ενώ τραγουδούσα. Εγώ του κοπάνησα το μικρόφωνο στο κεφάλι. Δεν μπορεί να πειράξει κανένας ούτε την θρησκεία μου, ούτε την δουλειά μου, ούτε την οικογένειά μου. Ούτε μπορεί να την θίξει».