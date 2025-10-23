First Dates: Ο έρωτας έρχεται από μακριά απόψε στις 21:00 στο Star

Στο αποψινό επεισόδιο του First Dates, η αγάπη κάνει χιλιόμετρα, γελάει δυνατά και… δοκιμάζει τα όριά της!

Η Κατερίνα έχει βαρεθεί τους Βέλγους και αποφάσισε να ταξιδέψει ως την Αθήνα για να βρει τον έρωτα, φυσικά στο πιο σωστό μέρος, στο εστιατόριο του First Dates!

Αναζητά ένα αγόρι με χιούμορ και λιτό λεξιλόγιο, για να τον καταλαβαίνει.

Ο Βαγγέλης, με το εξαιρετικό του στυλ, το λαμπερό του χαμόγελο και την αισθησιακή του φωνή, ίσως είναι ακριβώς αυτό που ψάχνει η γλυκιά Κατερίνα.

Η Λιάνα δηλώνει αυθόρμητη, ευαίσθητη και πεισματάρα. Δεν είναι σίγουρη τι να περιμένει ή τι μπορεί να προκύψει στο αποψινό της ραντεβού. Για ένα πράγμα είναι απόλυτα βέβαιη, θέλει ένα ραντεβού γεμάτο γέλιο και χαρά.

Ο Κωνσταντίνος ψάχνει μια γυναίκα με ωραίο βλέμμα, χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις. Το ραντεβού θα έχει σίγουρα άφθονο χιούμορ, θα έχει όμως και συνέχεια;

Η Χλόη είναι vegan και ο Άρης είναι αγρότης. Και οι δύο ψάχνουν αυτό το «κάτι», που θα τους κεντρίσει το ενδιαφέρον. Πολλοί μεγάλοι έρωτες ξεκίνησαν από μεγάλες κόντρες.

Θα καταφέρει, άραγε, αυτό το ζευγάρι να ξεπεράσει τις διαφορές του ή αυτή η κόντρα θα έχει αρχή και τέλος στο First Dates;

Γέλιο, χημεία και απρόσμενες αντιθέσεις είναι στο μενού του αποψινού First Dates!

Δείτε εδώ απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο του First Dates, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star – Πέμπτη 23/10: