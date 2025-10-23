Σόφη Ζαννίνου: «Με πλάκωσε στα χαστούκια έξω από το μαγαζί…»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήταν το απόγευμα της Πέμπτης (23/10) η Σόφη Ζαννίνου. Η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον πατέρα της και επιτυχημένο καλλιτέχνη Ζαννίνο. Στη συνέντευξή της, αναφέρθηκε στην αυστηρότητά του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «με το που έμπαινε στο σπίτι, σταμάταγε και το ρολόι του τοίχου να χτυπάει». Μάλιστα, περιέγραψε και ένα σκηνικό με τον γονέα της, το οποίο είχε ζήσει όταν ήταν δέκα επτά ετών.

Σε ερώτηση για το αν ήταν αυστηρός ο πατέρας της, η Σόφη Ζαννίνου απάντησε: «Πάρα πολύ! Με το που έμπαινε στο σπίτι, σταμάταγε και το ρολόι του τοίχου να χτυπάει! Πολύς φόβος. Και σεβασμός και φόβος. Είναι αυτά που θα πούμε στο έργο που είναι να παρουσιάσουμε στις 3 Νοεμβρίου. Το πακέτο της πατριαρχίας. Έχω φάει κι εγώ το πακέτο της πατριαρχίας».

«Είχε ανοιχτές αντιλήψεις, στους άλλους. Εμείς είχαμε μια αυστηρότητα στο σπίτι, ένα πρέπει, μια ακρίβεια», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αφηγήθηκε: «Για παράδειγμα, όταν ήμουν δέκα επτά ετών, δούλεψα για πρώτη φορά σαν τραγουδίστρια μαζί με τη Μαρινέλλα και τον Δημήτρη Μητροπάνο. Δεν ήμουν ούτε δέκα οχτώ και το θυμάμαι γιατί μου πήραν ειδική άδεια σαν ανήλικη ώστε να μπορώ να δουλέψω το βράδυ. Είχα κάνει ήδη ταινίες σαν πιτσιρίκα και ήταν το όνομα μου στις ταμπέλες.

Μου έλεγε ο πατέρας μου “τι ώρα έχετε πρόβα;”, του απαντούσα στις επτά. Εμείς στο θέατρο πάντα εάν είχαμε πρόβα στις επτά, έπρεπε να ήμασταν επτά παρά δέκα. Στο κέντρο πήγαινα εγώ στις επτά, όμως ερχόντουσαν τα γκαρσόνια επτά και μισή, οι μουσικοί οχτώ… Πήγαινα και περίμενα με τις ώρες απ’ έξω.

Κάποια στιγμή λέω “δεν γίνεται, επτά λένε πρόβα, οχτώ θα αρχίσει”. Με ρωτάει ο πατέρας μου τι ώρα έχουμε πρόβα και του απάντησα στις επτά. Ήταν στημένος έξω από το μαγαζί στην Πλάκα στις επτά και τολμώ να πάω στις επτά και μισή. Με πλάκωσε στα χαστούκια έξω από το μαγαζί. Του έλεγα ότι δεν έχουν έρθει τα γκαρσόνια ακόμα και έρχομαι και περιμένω. “Να έρχεσαι και να περιμένεις”, μου απάντησε. Τα χαστούκια είναι κυριολεκτικά. Όταν λέω ότι έχω φάει το πακέτο της πατριαρχίας, το εννοώ!».