Θοδωρής Αθερίδης: «Πέρασα κρίση μέσης ηλικίας στα 35 μου – Από τότε μέχρι τώρα ομορφαίνουν τα πράγματα στη ζωή μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Θοδωρής Αθερίδης
Φωτογραφία: Instagram/atheridis_thodoris_official

Ο Θοδωρής Αθερίδης, η Πέγκυ Τρικαλιώτη και η Βίκυ Βολιώτη έδωσαν συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, με αφορμή την παράσταση «Σε βλέπω». Ο επιτυχημένος ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για την κρίση ηλικίας που πέρασε όταν ήταν μόλις τριάντα πέντε ετών. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο την ξεπέρασε και τόνισε ότι από τότε μέχρι τώρα τα πράγματα στη ζωή του ομορφαίνουν, εξηγώντας τον λόγο που συμβαίνει αυτό.

Συγκεκριμένα, ο Θοδωρής Αθερίδης εξομολογήθηκε στη συνέντευξή του πως: «Πέρασα κρίση μέσης ηλικίας, αλλά πολύ νωρίς. Πέρασα κρίση μέσης ηλικίας στα τριάντα πέντε μου. Την πέρασα τότε γιατί ήταν ο πρώτος απολογισμός του τι έχω κάνει στη ζωή μου και πόσο μπροστά είμαι και πήρα αποφάσεις…».

«Ήμουν τυχερός γιατί σε εκείνη ακριβώς την ηλικία που άρχισε αυτή η κρίση, δεν κράτησε παραπάνω από ένα χρόνο, γιατί έκανα επιτυχία στα τριάντα πέντε και μου πήρε τα μυαλά αλλού και χάρηκα που άρχισε να με γνωρίζει ο κόσμος, έβγαζα περισσότερα χρήματα… Η χαρά αυτή υπερκέρασε την κρίση. Αλλά η κρίση ήταν έντονη», εξήγησε στη συνέχεια.

Ακόμα, ο ηθοποιός είπε ότι: «Από τότε μέχρι τώρα ομορφαίνουν τα πράγματα στη ζωή μου. Ομορφαίνουν γιατί έχω αγαπήσει τις άσχημες πλευρές του εαυτού μου, τις έχω αποδεχτεί, με έχω βάλει απέναντί μου σαν έναν φίλο μου και με συγχώρεσα, με κάνω παρέα, με θέλω. Δεν θα γίνω Μπραντ Πιτ ποτέ, θα είμαι αυτός, θα είμαι ο Θοδωρής Θοδωρένιος! Πρέπει να πάω με τον Θοδωρή τον Θοδωρένιο, δεν έχω άλλο σκάφος, αυτό όσο πάει. Να περάσω καλά, να κοιτάω έξω».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επίσκεψη του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών στην Ιατρική Σχολή της Μολδαβίας

Τον αποκλεισμό της από τη συζήτηση στη Βουλή για τη Δημόσια Υγεία καταγγέλλει η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ)

Μητσοτάκης για αμυντικά έργα της Ε.Ε.: Να δημιουργηθεί ένας κοινός ευρωπαϊκός μηχανισμός δανεισμού

Βοήθημα ύψους 700 ευρώ και 1000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Αυτή είναι η ημερομηνία για την καταβολή – Ποιους αφορά

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει από την μαθηματική ακολουθία σε 15 δευτερόλεπτα;

Η Meta σαρώνει κρυφά τη συλλογή φωτογραφιών του κινητού σου; Έλεγξε αμέσως αυτήν τη ρύθμιση
περισσότερα
16:53 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Τζόυς Ευείδη: «Σκέφτομαι να γράψω και εγώ την περιουσία στα σκυλιά μου»

Σε έξοδό της συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών την Τζόυς Ευείδη. Η γνωστή η...
16:14 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Ελευθερία Αρβανιτάκη για Διονύση Σαββόπουλο: «Ήταν μέντοράς μου, ένας άνθρωπος τον οποίο αγάπησα βαθιά»

Η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου, έχει προκαλέσει πανελλήνια θλίψη. Η κάμερα της ε...
15:47 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Κώστας Πρέκας: «Ο θάνατος είναι το επόμενο βήμα, σε λίγο καιρό θα με συντροφεύσει»

Τον Κώστα Πρέκα συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, με τον επιτυχημένο η...
12:40 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Του έκαναν έξωση – «Έχουν αλλάξει τις κλειδαριές, δεν με αφήνουν να μπω στο σπίτι»

Αντιμέτωπος με μια δύσκολη κατάσταση βρίσκεται ο επιχειρηματίας, Αργύρης Παπαργυρόπουλος καθώς...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς