Θοδωρής Αθερίδης: «Πέρασα κρίση μέσης ηλικίας στα 35 μου – Από τότε μέχρι τώρα ομορφαίνουν τα πράγματα στη ζωή μου»

Ο Θοδωρής Αθερίδης, η Πέγκυ Τρικαλιώτη και η Βίκυ Βολιώτη έδωσαν συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, με αφορμή την παράσταση «Σε βλέπω». Ο επιτυχημένος ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για την κρίση ηλικίας που πέρασε όταν ήταν μόλις τριάντα πέντε ετών. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο την ξεπέρασε και τόνισε ότι από τότε μέχρι τώρα τα πράγματα στη ζωή του ομορφαίνουν, εξηγώντας τον λόγο που συμβαίνει αυτό.

Συγκεκριμένα, ο Θοδωρής Αθερίδης εξομολογήθηκε στη συνέντευξή του πως: «Πέρασα κρίση μέσης ηλικίας, αλλά πολύ νωρίς. Πέρασα κρίση μέσης ηλικίας στα τριάντα πέντε μου. Την πέρασα τότε γιατί ήταν ο πρώτος απολογισμός του τι έχω κάνει στη ζωή μου και πόσο μπροστά είμαι και πήρα αποφάσεις…».

«Ήμουν τυχερός γιατί σε εκείνη ακριβώς την ηλικία που άρχισε αυτή η κρίση, δεν κράτησε παραπάνω από ένα χρόνο, γιατί έκανα επιτυχία στα τριάντα πέντε και μου πήρε τα μυαλά αλλού και χάρηκα που άρχισε να με γνωρίζει ο κόσμος, έβγαζα περισσότερα χρήματα… Η χαρά αυτή υπερκέρασε την κρίση. Αλλά η κρίση ήταν έντονη», εξήγησε στη συνέχεια.

Ακόμα, ο ηθοποιός είπε ότι: «Από τότε μέχρι τώρα ομορφαίνουν τα πράγματα στη ζωή μου. Ομορφαίνουν γιατί έχω αγαπήσει τις άσχημες πλευρές του εαυτού μου, τις έχω αποδεχτεί, με έχω βάλει απέναντί μου σαν έναν φίλο μου και με συγχώρεσα, με κάνω παρέα, με θέλω. Δεν θα γίνω Μπραντ Πιτ ποτέ, θα είμαι αυτός, θα είμαι ο Θοδωρής Θοδωρένιος! Πρέπει να πάω με τον Θοδωρή τον Θοδωρένιο, δεν έχω άλλο σκάφος, αυτό όσο πάει. Να περάσω καλά, να κοιτάω έξω».