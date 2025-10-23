Γκάζι: Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα για την 16χρονη που κατέρρευσε έξω από κλαμπ – Το «μπαλάκι» των ευθυνών, οι μαρτυρίες και τα τελευταία λόγια της

Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα για την 16χρονη η οποία κατέρρευσε στο Γκάζι, έξω από κλαμπ, όπου διασκέδαζε με φίλους της. Σύμφωνα με μαρτυρίες από την παρέα, το κορίτσι κατανάλωσε αλκοόλ το μοιραίο βράδυ. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πνευμονική εμβολή, ενώ φως στην αιτία θανάτου αναμένεται από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Όπως έγινε γνωστό, πολλές ώρες μετά το περιστατικό, αστυνομικοί πήγαν στο κλαμπ και πήραν δείγματα από ποτά για να γίνουν χημικές αναλύσεις. Σύμφωνα με τα όσα είπε στις Αρχές μέλος της παρέας της 16χρονης, πριν φτάσουν σε γνωστό νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, όπου και θα διασκέδαζαν, πέρασαν απο μια κάβα και προμηθεύτηκαν ένα μπουκάλι με βότκα.

«Είχε πει ψέματα ότι θα κοιμόταν στη φίλη της»

Φίλη της 16χρονης τόνισε στον ΑΝΤ1: «Το βράδυ του Σαββάτου, ήμασταν μαζί με την Ζ… Πήγαμε σε μια κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Έπειτα από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε και εκεί ένα ποτό».

«Είχε προηγηθεί ένα πάρτι, μετά πήγαν στο γνωστό κλαμπ που ακούγεται. Είχε πει ψέματα ότι θα κοιμόταν στη φίλη της και πήγε στο κλαμπ» σημείωσε φίλη της.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός του Star, οι φίλοι της 16χρονης ήταν όλοι ενήλικες. Μια από τις φίλες της ανέφερε, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ότι: «Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το ”Σ’ αγαπώ” προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ».

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συμμαθητές της αποφάσισαν να κάνουν κατάληψη στο σχολείο, υποστηρίζοντας ότι η διεύθυνση δεν σεβάστηκε τον θάνατό της. Συγκεκριμένα, οι συμμαθητές και φίλοι της 16χρονης αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κατάληψη γιατί ζήτησαν να μην γίνει μάθημα την Τετάρτη, την ημέρα της κηδείας της κοπέλας, ως μια ένδειξη σεβασμού στη μνήμη της αλλά και γιατί ήθελαν να παρευρεθούν στο τελευταίο αντίο. Όπως υποστηρίζουν, η διευθύντρια έκανε δεκτό το αίτημα στην αρχή. Τελικά όμως, το σχολείο λειτούργησε κανονικά την Τετάρτη.

Σκηνές τραγωδίας

Λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα Κυριακής η 16χρονη βγαίνει από το κλαμπ, με τους φίλους της να τρέχουν πίσω της. Ξαφνικά το κορίτσι καταρρέει στον δρόμο και επικρατεί πανικός. «Ξαφνικά η Ζ… είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω και ενώ βρισκόμασταν εκεί κατέρρευσε» είπε ακόμη η φίλη της 16χρονης.

Σε 7 λεπτά από την κλήση, το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και παρέλαβε το παιδί άσφυγμο και με μυδρίαση, σχεδόν νεκρό και το μετέφερε στον «Ευαγγελισμό», αλλά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε. Πίσω στο Γκάζι, οι φίλες της ξεσπούν σε κλάματα, ενώ κάποιος ειδοποιεί την οικογένειά της, που διαμένει κοντά στην περιοχή.

Τι λέει ο παππούς της

Ο παππούς της 16χρονης μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» είπε ότι: «Με ανακοπή καρδιάς το πήραμε το παιδί μας και φύγαμε. Δεν έχουμε άλλο συμβάν, δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν έπινε το κορίτσι μας. Δεν είχε πιει, δεν ήταν πιωμένο. Δεν θα μας το έλεγαν απο το νοσοκομείο;»

Από την πλευρά του, άνθρωπος από το περιβάλλον του άτυχου κοριτσιού σημείωσε ότι: «Το παιδί πάντα με το χαμόγελο, έκανε όνειρα. Την Τετάρτη πήγα στην κηδεία της και πρώτη φορά είδα νυφούλα σε φέρετρο».

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της 16χρονης επήλθε έξω από το κλαμπ από πνευμονική εμβολή. Τοξικολογικές και ιστολογικές αναλύσεις θα δείξουν εάν η πνευμονική εμβολή προήλθε από παθολογικό αίτιο, από χρήση αλκοόλ ή ουσιών.

Το ΕΚΑΒ βρέθηκε άλλες πέντε φορές, το ίδιο βράδυ, έξω από το ίδιο σημείο

Μάλιστα, το ίδιο βράδυ, στον ίδιο δρόμο, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το ΕΚΑΒ έφτασε 5 φορές για να παραλάβει μισολιπόθυμα και μεθυσμένα 5 νεαρά άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο «Αττικό» νοσοκομείο και στον «Ευαγγελισμό».

Όπως έγινε γνωστό, ελήφθησαν δείγματα από τα σημεία όπου διασκέδαζε η 16χρονη τα οποία έχουν φτάσει στο Χημείο του Κράτους προς ανάλυση, ωστόσο, είναι αμφίβολο αν τα δείγματα αυτά θα δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις και αυτό γιατί χάθηκε πολύτιμος χρόνος κατά την συλλογή των δειγμάτων αυτών από τις Αρχές. Μιλάμε για πάνω από 50 ώρες καθυστέρησες, από την ώρα δηλαδή που κατέρρευσε το παιδί και μέχρι που ελήφθησαν τα δείγματα αυτά.

Υπενθυμίζεται ότι στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής καταρρέει η 16χρονη. Την Κυριακή το μεσημέρι ενημερώνεται η αστυνομία από τον πατέρα, ενώ την Δευτέρα λαμβάνονται καταθέσεις από τις φίλες του θύματος, που κάνουν λόγο για αγορά βότκας από κάβα. Η δειγματοληψίες λαμβάνονται την Τρίτη.

Αυτό που θα αναζητήσουν οι αναλυτές του Γενικού Χημείου του κράτους είναι εάν στα ποτά αυτά υπάρχει μαθανόλη ή άλλοι τοξικοί διαλύτες.

Βίντεο ντοκουμέντα

Σε βίντεο που εξασφάλισε το enikos.gr, φαίνεται η 16χρονη μαζί με μία φίλη της να βρίσκονται σε κοντινό ψιλικατζίδικο, λίγη ώρα προτού καταρρεύσει, ενώ αργότερα, από κάμερα ασφαλείας καταγράφηκε η στιγμή που φτάνει το ασθενοφόρο στο σημείο.

Σε διαφορετικό βίντεο, καταγράφεται η φίλη της 16χρονης που βρίσκονταν νωρίτερα μαζί στο ψιλικατζίδικο, να κλαίει, αφού το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχει παραλάβει την ανήλικη.

Το «μπαλάκι» των ευθυνών

Ο πατέρας του παιδιού, όπως έγινε γνωστό, πήγε μόνος του νωρίς το μεσημέρι στο τμήμα της Ομονοίας. Ένα διάστημα, που, όπως λένε οι αστυνομικοί, αν γνώριζαν, τι είχε γίνει, θα είχαν λειτουργήσει πιο άμεσα και διαφορετικά. Από την ώρα που ο πατέρας πήγε στο τμήμα της Ομόνοιας και ενημερώθηκε και η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων ξεκίνησε και το «γαϊτανάκι» για το ποιος ενημέρωσε, πότε ενημέρωσε και αν ενημέρωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, από τις υπηρεσίες Υγείας διαρρέεται ότι ένας υπάλληλος του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» κάλεσε στο σταθερό τηλέφωνο του Α.Τ. Συντάγματος και μίλησε με συγκεκριμένο αξιωματικό. Μάλιστα, αναφέρεται και το ονοματεπώνυμο του αξιωματικού.

Την ίδια στιγμή, από την Ελληνική Αστυνομία, λένε, πως πράγματι εκείνη την νύχτα είχε υπηρεσία ο συγκεκριμένος αξιωματικός, ωστόσο δεν επικοινώνησε με το νοσοκομείο για το περιστατικό με την 16χρονη και τον θάνατό της. Συγκεκριμένα, όπως λένε από την ΕΛ.ΑΣ., ο αξιωματικός υπηρεσίας με δική του πρωτοβουλία πήρε τηλέφωνο στον «Ευαγγελισμό» για 2 διαφορετικές υποθέσεις, που δεν είχαν σχέση με την 16χρονη, αλλά εκκρεμούσαν, και ήθελε να ενημερωθεί.

ΕΛ.ΑΣ.: «Δεν προκύπτει ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία»

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη».

«Έγινε κλήση από τον νοσηλευτή βάρδιας στο ΑΤ Συντάγματος» – Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ Αττικής

Στο μεταξύ, Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση της 1ης ΥΠΕ Αττικής σχετικά με το περιστατικό. Σε αυτή επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «κατά τον χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση».

Επίσης σε άλλο σημείο επισημαίνει ότι «με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου» δίνοντας έτσι απάντηση στο εάν το νοσοκομείο ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές.

«Αναφορικά με την διακομιδή νεαρής γυναίκας στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», γνωστοποιούνται τα κάτωθι:

Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών Καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».