Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0: «Κιτρινόμαυρo» πάρτι στην OPAP Arena

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και σημείωσε τη μεγαλύτερη νίκη της στη League Phase του Conference League, διαλύοντας με 6-0 την Αμπερντίν στην OPAP Arena. Η «Ένωση» «καθάρισε» το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, δείχνοντας αποφασισμένη να επιστρέψει στις επιτυχίες μετά τις μέτριες εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το σκορ άνοιξε ο Αμπουμπακάρι Κοϊτά στο 11ο λεπτό με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια και σουτ έξω από την περιοχή, ενώ ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματα στο 18΄, μετά από ασίστ του Ρότα. Στο 27΄, ο Πινέδα έκλεψε την μπάλα και πάσαρε στον Ελίασον, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ έγραψε το 3-0, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη πριν την ανάπαυλα. Στο ίδιο διάστημα, ο Ρέλβας είχε δοκάρι στο 17΄, ενώ στο 37΄ η κεφαλιά του Βίντα σταμάτησε επίσης στο δοκάρι. Η ΑΕΚ δημιούργησε πολλές ακόμη ευκαιρίες και θα μπορούσε να έχει πετύχει ακόμα περισσότερα γκολ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η υπεροχή της ελληνικής ομάδας συνεχίστηκε. Στο 55΄, μετά από πλασέ του Πιερό που χτύπησε στο δοκάρι, ο Μαρίν ακολούθησε τη φάση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 4-0. Το 5-0 σημείωσε ο Γιόβιτς στο 81΄, αφού πρώτα απέφυγε τον τερματοφύλακα με όμορφη ατομική προσπάθεια. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 87΄ ο Κουτέσα, ενώ η ΑΕΚ είχε ακόμη ένα δοκάρι στο 90΄, και πάλι με κεφαλιά του Βίντα.

Η Αμπερντίν παρουσιάστηκε εντελώς αδύναμη, χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να αποτελέσει τον ιδανικό αντίπαλο για την ομάδα του Νίκολιτς που ήθελε να βρει ρυθμό και αυτοπεποίθηση. Το 6-0 ισοφαρίζει τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή νίκη στην ιστορία της ΑΕΚ, μετά το αντίστοιχο αποτέλεσμα απέναντι στη Γκρεβενμάχερ τον Αύγουστο του 2001, ενώ παράλληλα χάρισε στην ομάδα τους πρώτους βαθμούς της στη φετινή League Phase.

Διαιτητής: Γιάσπερ Βεργκόοτε (Βέλγιο)
Κίτρινες: Ρέλβας – Κνούστερ
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα (77΄ Γκατσίνοβιτς), Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς, Μαρίν (69΄ Λιούμπιτσιτς), Μάνταλος (77΄ Γκρούγιτς), Πινέδα, Ελίασον, Κοϊτά (64΄ Κουτέσα) , Πιερό (69΄ Γιόβιτς)
ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ (Τζίμι Μπο Τέλιν): Μίτοφ, Μάιλν, Κνούστερ, Ντέβλιν, Γένσεν, Κεσκίνεν, Σίνι (46΄ Πολβάρα), Άρμστρονγκ (62΄ Κλάρκσον), Κάρλσον (72΄ Γένγκι), Άουσίς (46΄ Παλαβέρσα), Λάζετιτς.

