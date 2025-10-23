Κίνα και Ινδία συμμορφώνονται με τις κυρώσεις Τραμπ στην Μόσχα – Αναστέλλει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου το Πεκίνο, ακολουθεί το Νέο Δελχί – Ο αντίκτυπος στις τιμές

Οι κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες στην Κίνα ανέστειλαν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες Rosneft και Lukoil, ανέφεραν πολλές πηγές του κλάδου εμπορίας πετρελαίου, ενώ τα διυλιστήρια στην Ινδία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, πρόκειται να μειώσουν δραστικά τις εισαγωγές ρωσικού αργού, για να συμμορφωθούν με τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Μόσχα, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία και της άρνησης του Κρεμλίνου να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις.

Μια απότομη πτώση στη ζήτηση πετρελαίου από τους δύο μεγαλύτερους πελάτες της Ρωσίας θα μειώσει τα έσοδα της Μόσχας από το πετρέλαιο και θα αναγκάσει τους κορυφαίους εισαγωγείς στον κόσμο να αναζητήσουν εναλλακτικές προμήθειες, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι τιμές του μαύρου χρυσού παγκοσμίως.

Οι αγορές πετρελαίου από την Κίνα

Οι κινεζικές κρατικές εταιρείες PetroChina, Sinopec, CNOOC και Zhenhua Oil θα απέχουν από συναλλαγές σε σχέση με το ρωσικό πετρέλαιο τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, λόγω ανησυχιών για τις κυρώσεις, ανέφεραν οι πηγές.

Ενώ η Κίνα εισάγει περίπου 1,4 εκατομμύριο βαρέλια ρωσικού πετρελαίου μέσω θαλάσσης ημερησίως, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ποσότητας αγοράζεται από ανεξάρτητα διυλιστήρια, συμπεριλαμβανομένων μικρών επιχειρήσεων γνωστών ως teapots, ενώ οι εκτιμήσεις για τις αγορές από κρατικά διυλιστήρια ποικίλλουν σημαντικά.

Η Vortexa Analytics προέβλεψε ότι οι αγορές ρωσικού πετρελαίου από κινεζικές κρατικές εταιρείες θα κυμανθούν σε ποσότητες κάτω των 250.000 βαρελιών ημερησίως για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, ενώ η συμβουλευτική εταιρεία Energy Aspects τις εκτίμησε ότι θα κυμανθούν στα 500.000 βαρέλια ημερησίως.

Η Unipec, ο εμπορικός βραχίονας της Sinopec, σταμάτησε να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο την περασμένη εβδομάδα, όταν η Βρετανία υπέδειξε τις εταιρείες Rosneft και Lukoil, καθώς και τα πλοία του σκιώδους ρωσικού στόλου και κινεζικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου κινεζικού διυλιστηρίου, ως κέντρα διακίνησης ρωσικού πετρελαίου, ανέφεραν δύο εμπορικές πηγές.

Η Rosneft και η Lukoil πωλούν το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου τους στην Κίνα μέσω μεσαζόντων αντί να συναλλάσσονται απευθείας με αγοραστές, ανέφεραν οι πηγές του κλάδου εμπορίας πετρελαίου.

Εν τω μεταξύ, τα ανεξάρτητα διυλιστήρια είναι πιθανό να σταματήσουν τις αγορές για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των κυρώσεων, αλλά θα εξακολουθήσουν να επιδιώκουν να συνεχίσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, δήλωσαν αρκετές πηγές του κλάδου.

Η Κίνα εισάγει επίσης περίπου 900.000 βαρέλια ρωσικού πετρελαίου ημερησίως μέσω αγωγών, τα οποία καταλήγουν όλα στην PetroChina η οποία, σύμφωνα με αρκετούς εμπόρους, πιθανότατα δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις κυρώσεις.

Η Ινδία και η Κίνα αναμένεται να στραφούν σε άλλους προμηθευτές στους οποίους δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις όπως από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, ανέφεραν οι εμπορικές πηγές.

Στον ίδιο δρόμο και η Ινδία

Τα ινδικά διυλιστήρια είναι έτοιμα να περιορίσουν απότομα τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου για να συμμορφωθούν με τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ, απομακρύνοντας ενδεχομένως έτσι ένα σημαντικό εμπόδιο για να φτάσει η Ινδία σε μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Η αλλαγή έρχεται καθώς η Ινδία αντιμετωπίζει τιμωρητικούς δασμούς 50% στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ -με τους μισούς από αυτούς τους δασμούς να είναι αντίποινα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Η Ινδία διαπραγματεύεται μια πιθανή εμπορική συμφωνία με την ελπίδα ότι οι αμερικανικοί δασμοί ευθυγραμμιστούν με τους δασμούς ου έχουν επιβληθεί σε ασιατικούς ομολόγους της. Για να το πετύχει αυτό, το αντάλλαγμα θα μπορούσε να είναι η περικοπή των εισαγωγών αργού από τη Μόσχα.

Η Ινδία έχει αναδειχθεί στον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού αργού πετρελαίου μέσω θαλάσσης, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Για το πρώτο 9μηνο του 2025, η χώρα εισάγει περίπου 1,7 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως.

Οι αμερικανικές κυρώσεις στοχεύουν τη Lukoil (LKOH.MM), ανοίγει νέα καρτέλα και τη Rosneft (ROSN.MM), τους 2 μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας. Η ιδιωτική Reliance Industries (RELI.NS), ο κορυφαίος Ινδός αγοραστής ρωσικού αργού, σχεδιάζει να μειώσει ή να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής των αγορών στο πλαίσιο της μεγάλης μακροπρόθεσμης συμφωνίας της με τη Rosneft, δήλωσαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα.

“Η αναπροσαρμογή των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου βρίσκεται σε εξέλιξη και η Reliance θα ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις κατευθυντήριες γραμμές της GOI (κυβέρνηση της Ινδίας)”, δήλωσε εκπρόσωπος της Reliance απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν η εταιρεία σχεδιάζει να μειώσει τις εισαγωγές αργού από τη Ρωσία.

Τα ινδικά κρατικά διυλιστήρια, συμπεριλαμβανομένων των Indian Oil Corp (IOC.NS), Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) και Hindustan Petroleum Corp (HPCL.NS), αναθεωρούν επίσης τα ρωσικά εμπορικά έγγραφα πετρελαίου για να διασφαλίσουν ότι δεν θα προμηθεύονται απευθείας από τη Rosneft και τη Lukoil μετά τις αμερικανικές κυρώσεις, δήλωσε την Πέμπτη πηγή με άμεση γνώση του θέματος.