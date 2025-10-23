«Βούλιαξε» το Μεσολόγγι από την βροχή: Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πυροσβέστες απεγκλώβισαν παιδί από σπίτι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

«Βούλιαξε» το Μεσολόγγι από την βροχή: Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πυροσβέστες απεγκλώβισαν παιδί από σπίτι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Έντονη κακοκαιρία πλήττει το Μεσολόγγι τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην πόλη και τις γύρω περιοχές. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια, ενώ σε πολλά σημεία το νερό έχει εισχωρήσει σε σπίτια, πιλοτές και αυλές, προκαλώντας ζημιές σε περιουσίες.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και το Αιτωλικό, όπου σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις μέσα σε λίγες ώρες έπεσαν πάνω από 70 χιλιοστά βροχής. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για πλημμυρισμένα σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ ακόμη και το κέντρο της πόλης δεν έχει μείνει ανεπηρέαστο.

Όπως αναφέρει το messolonghinews.gr, τα προβλήματα εντοπίζονται σε πολλές περιοχές, με τη διέλευση των οχημάτων να είναι δύσκολη και επικίνδυνη, καθώς οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Σύμφωνα με το aixmi-news, ο δρόμος μπροστά από το Δημαρχείο έχει μετατραπεί σε λίμνη, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

Δείτε βίντεο με αυτοκίνητο να θυμίζει… βάρκα έτοιμη να βουλιάξει:

Η κατάσταση στο Μεσολόγγι παραμένει κρίσιμη, καθώς η στάθμη του νερού έχει φτάσει περίπου τα 20 εκατοστά. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχεται συνεχείς κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ωστόσο η πρόσβαση σε αρκετά σπίτια είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Σε μία από τις περιπτώσεις όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν να φτάσουν, απεγκλώβισαν ένα παιδί, με έναν από αυτούς να το παίρνει στους ώμους του για να το μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Δείτε το βίντεο

Δείτε φωτογραφίες

