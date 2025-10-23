Δημοσκόπηση PULSE: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στην 3η θέση η Ελληνική Λύση – Τι απαντούν οι πολίτες για Άγνωστο Στρατιώτη, Τσίπρα και Σαμαρά

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

κάλπη ευρωεκλογές

Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 13 μονάδες έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της εταιρείας PULSE που διενεργήθηκε στο διάστημα από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου, σε δείγμα 1.112 ενηλίκων και παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24% και ακολουθούν: το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 11%, η Ελληνική Λύση με 8%, η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ με 7,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 5,5%,  η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Νίκη, η Νέα Αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας με 2%, οι Σπαρτιάτες και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με 1%. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 5%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων αγγίζει το 14,5%.

Στην εκτίμηση ψήφου η δύναμη των κομμάτων διαμορφώνεται ως εξής:

  • ΝΔ 29%
  • ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 13,5%
  • Ελληνική Λύση 10%
  • Πλεύση Ελευθερίας 9,5%
  • ΚΚΕ 9,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 6,5%
  • Φωνή Λογικής 4%
  • ΜέΡΑ25 3%
  • Νίκη 2,5%
  • Νέα Αριστερά 2,5%
  • Κίνημα Δημοκρατίας 2,5%
  • Σπαρτιάτες 1%
  • ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1%

Μοιρασμένοι οι πολίτες για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Αναφορικά με το θέμα των ημερών, την τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, οι απαντήσεις των πολιτών ήταν σχεδόν μοιρασμένες. Το 46% δήλωσε ότι «συμφωνεί» ή «μάλλον συμφωνεί» με τις ενέργειες της κυβέρνησης, ενώ το 44% δήλωσε ότι «διαφωνεί» ή «μάλλον διαφωνεί».

Ελληνοτουρκικά και casus belli

Ως επαρκή κρίνει το 60% των ερωτηθέντων την τακτική της κυβέρνησης, με τους όρους για άρση του casus belli, απέναντι στο ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα άμυνας SAFE.

«Αγκάθι» η ακρίβεια για πάνω από 8 στους 10 Έλληνες

Η ακρίβεια και γενικά το κόστος ζωής σε συνάρτηση με τα έσοδα, αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών στην Ελλάδα. Το 84% των ερωτηθέντων δηλώνει την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο ή το μεγάλο πρόβλημά τους.

Ο Τσίπρας

Ο Σαμαράς

Η ταυτότητα της έρευνας

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τρίζετε τα δόντια σας στον ύπνο; Ποια μπορεί να είναι τα αίτια και τι να κάνετε

Ο εμβολιασμός σώζει ζωές- η ενημέρωση ενδυναμώνει

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης: Κατέθεσε αίτημα μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας εγγραφών νομικών προσώπων στην ...

ΥΠΑΑΤ: Ακατάσχετες οι ενισχύσεις για ζωοτροφές και φερτά υλικά για Daniel – Στρατιωτικοί κτηνίατροι στη μάχη για την προστα...

Πώς είναι να οδηγείς ένα ιπτάμενο αυτοκίνητο – Γιατί θα κυκλοφορήσουν πολύ πιο σύντομα απ’ ό,τι νομίζεις

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 3 γάτες στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:15 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Γαλάζιες υπογραφές, γαλάζιες ευθύνες, γαλάζιο σκάνδαλο: Ας μην παριστάνουν τους κατήγορους»

«Από τη μαραθώνια εξέταση της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή, “πηγές&#...
20:16 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Πολιτική Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ: Συντριπτικό «ναι» στην πρόταση Φάμελλου για συμπόρευση με Τσίπρα – «Όχι» από Πολάκη, Αλεξιάδη και Παναγιωτόπουλο

Δεκτή από την συντριπτική πλειοψηφία της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έγινε η πρόταση τ...
20:13 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαβίβαση στον εισαγγελέα της κατάθεσης Τυχεροπούλου ζήτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Αίτημα να διαβιβαστούν στην εισαγγελία τα πρακτικά της σημερινής κατάθεσης της υπαλλήλου και π...
20:09 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Πολάκης: «Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα διασπά και αδυνατίζει τον ΣΥΡΙΖΑ – Δεν υπάρχουν μεσσίες»

Ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα έκανε το απόγευμα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου 2025, ο Παύλος Πολάκη...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς