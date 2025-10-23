Δημοσκόπηση PULSE: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στην 3η θέση η Ελληνική Λύση – Τι απαντούν οι πολίτες για Άγνωστο Στρατιώτη, Τσίπρα και Σαμαρά

Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 13 μονάδες έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της εταιρείας PULSE που διενεργήθηκε στο διάστημα από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου, σε δείγμα 1.112 ενηλίκων και παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24% και ακολουθούν: το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 11%, η Ελληνική Λύση με 8%, η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ με 7,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Νίκη, η Νέα Αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας με 2%, οι Σπαρτιάτες και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με 1%. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 5%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων αγγίζει το 14,5%.

Στην εκτίμηση ψήφου η δύναμη των κομμάτων διαμορφώνεται ως εξής:

ΝΔ 29%

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 13,5%

Ελληνική Λύση 10%

Πλεύση Ελευθερίας 9,5%

ΚΚΕ 9,5%

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 6,5%

Φωνή Λογικής 4%

ΜέΡΑ25 3%

Νίκη 2,5%

Νέα Αριστερά 2,5%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,5%

Σπαρτιάτες 1%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1%

Μοιρασμένοι οι πολίτες για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Αναφορικά με το θέμα των ημερών, την τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, οι απαντήσεις των πολιτών ήταν σχεδόν μοιρασμένες. Το 46% δήλωσε ότι «συμφωνεί» ή «μάλλον συμφωνεί» με τις ενέργειες της κυβέρνησης, ενώ το 44% δήλωσε ότι «διαφωνεί» ή «μάλλον διαφωνεί».

Ελληνοτουρκικά και casus belli

Ως επαρκή κρίνει το 60% των ερωτηθέντων την τακτική της κυβέρνησης, με τους όρους για άρση του casus belli, απέναντι στο ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα άμυνας SAFE.

«Αγκάθι» η ακρίβεια για πάνω από 8 στους 10 Έλληνες

Η ακρίβεια και γενικά το κόστος ζωής σε συνάρτηση με τα έσοδα, αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών στην Ελλάδα. Το 84% των ερωτηθέντων δηλώνει την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο ή το μεγάλο πρόβλημά τους.

