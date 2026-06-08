Το «θαύμα» του Έρικσεν: Πώς ο απινιδωτής τον έσωσε ξανά στο Δανία – Ουκρανία

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Σε καλή ψυχολογική και σωματική κατάσταση βρίσκεται ο Κρίστιαν Έρικσεν μετά την κατάρρευσή του κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Δανίας με την Ουκρανία, σύμφωνα με τον γιατρό της εθνικής ομάδας της χώρας, Μόρτεν Μπόεσεν.

Η αναμέτρηση στην Οντένσε διακόπηκε στο 65ο λεπτό όταν ο 34χρονος μέσος κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο. Λίγο αργότερα ο αγώνας εγκαταλείφθηκε οριστικά, ενώ ο ποδοσφαιριστής είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του και αποχώρησε περπατώντας από το γήπεδο.

Christian Eriksen collapsing the first and the second time, he may not be lucky the 3rd time. Time to retire please for your family. pic.twitter.com/lrPdYVtuqa — JS19🇬🇧 (@js1nin9) June 7, 2026

«Είναι με την οικογένειά του και έχει καλή διάθεση»

Ο Έρικσεν είχε υποβληθεί στην τοποθέτηση εμφυτεύσιμου καρδιομετατροπέα απινιδωτή (ICD), ενός ειδικού τύπου βηματοδότη, μετά την καρδιακή ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια αγώνα της Δανίας με τη Φινλανδία στο Euro 2021.

«Μίλησα με τον Κρίστιαν σήμερα το πρωί και είναι καλά. Βρίσκεται με την οικογένειά του και έχει καλή διάθεση», δήλωσε ο Μπόεσεν.

Όπως πρόσθεσε, οι γιατροί εκτιμούν ότι σύντομα θα πάρει εξιτήριο και θα επιστρέψει στο σπίτι του, αναφέρει το BBC Sport.

Ο βηματοδότης λειτούργησε όπως έπρεπε

Η συσκευή ICD επέτρεψε στον Δανό ποδοσφαιριστή να επιστρέψει στην ενεργό δράση το 2022 με τη Μπρέντφορντ, περίπου οκτώ μήνες μετά το σοβαρό περιστατικό στο Euro, πριν αγωνιστεί για τρία χρόνια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Την Κυριακή, ο γιατρός της εθνικής Δανίας ανέφερε ότι «ο βηματοδότης ανταποκρίθηκε όπως ακριβώς έπρεπε».

Ο ίδιος ο Έρικσεν είχε δηλώσει στο BBC Sport το 2022 ότι δεν ανησυχούσε για την επιστροφή του στα γήπεδα έχοντας εμφυτευμένη τη συγκεκριμένη συσκευή.

«Δεν βλέπω κανέναν κίνδυνο. Έχω ICD και αν συμβεί κάτι, είμαι ασφαλής», είχε πει.

Τι είναι ο εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας απινιδωτής

Ο εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας απινιδωτής είναι μια συσκευή περίπου στο μισό μέγεθος ενός κινητού τηλεφώνου, η οποία συνδέεται με την καρδιά μέσω λεπτών καλωδίων και παρακολουθεί συνεχώς τον καρδιακό ρυθμό.

Σε περίπτωση που εντοπίσει επικίνδυνη αρρυθμία, μπορεί να επέμβει άμεσα, ακόμη και με ηλεκτρικό σοκ εάν χρειαστεί, ώστε να επαναφέρει τον φυσιολογικό ρυθμό της καρδιάς.

«Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και παρακολουθεί διαρκώς τον καρδιακό ρυθμό. Αν η καρδιά εμφανίσει επικίνδυνο ρυθμό που μπορεί να οδηγήσει σε αιφνίδια καρδιακή ανακοπή, η συσκευή μπορεί να το εντοπίσει αμέσως και να παρέμβει», εξήγησε ο καθηγητής Αθλητικής Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Μάντσεστερ Μετροπόλιταν, Ανέιλ Μαλχότρα.

Ο ειδικός σημείωσε ότι το βασικό πλεονέκτημα της συσκευής είναι πως εξαλείφει την ανάγκη άμεσης εξωτερικής παρέμβασης, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

Η επιστροφή μετά το σοκ του Euro 2021

Μετά την κατάρρευσή του στο Euro 2021, ο Έρικσεν αποχώρησε από την Ίντερ, καθώς οι κανονισμοί της Serie A δεν επιτρέπουν σε ποδοσφαιριστές με ICD να αγωνίζονται στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Αντίθετα, η Premier League και η Bundesliga επιτρέπουν τη συμμετοχή αθλητών με αντίστοιχες συσκευές.

Σήμερα ο Δανός μέσος αγωνίζεται στη Βόλφσμπουργκ και παραμένει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές της χώρας του, έχοντας συμπληρώσει 151 συμμετοχές με την εθνική ομάδα.