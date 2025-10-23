Μάνος Χατζιδάκις: «Δεν είναι εύκολο να μετρήσεις τον χρόνο…» – Η ανάρτηση της Finos Film για τα 100 χρόνια από την γέννησή του

Εκατό χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (23/10) από την ημέρα που γεννήθηκε ο Μάνος Χατζιδάκις, του οποίου το όνομα έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα, γεμάτα μελωδία, στο πάνθεον των Ελλήνων καλλιτεχνών.

Η Finos Film με αφορμή την σημερινή ημέρα έκανε μία ανάρτηση στα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφιερωμένη στον Μάνο Χατζιδάκι.

Μάλιστα, η ελληνική εταιρεία παραγωγής ταινιών, στην δημοσίευσή της αναφέρθηκε και στον σπουδαίο Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη (21/10).

Στην ανάρτηση, στην οποία μπορούμε να δούμε και ένα αφιερωματικό βίντεο, η Finos Film έχει γράψει: «100 Χρόνια Μάνος Χατζιδάκις. Δεν είναι εύκολο να μετρήσεις τον χρόνο όταν μιλάς για κάποιον που τον ξεπέρασε.

Ένας αιώνας από τη γέννηση του ανθρώπου που άλλαξε τον τρόπο που ακούμε, νιώθουμε και θυμόμαστε. Ο Μάνος Χατζιδάκις μας ταξίδεψε, μας ένωσε και μας έκανε να αγαπήσουμε την Ελλάδα μέσα από την ευγένεια της μελωδίας του και το βάθος της ψυχής του. Η μουσική του δεν έπαιζε απλώς πίσω από τις εικόνες — τις φώτιζε από μέσα. Γι’ αυτό και οι μελωδίες του δεν ξεπεράστηκαν ποτέ. Συνεχίζουν να ζουν σ’ εκείνο το μέρος μέσα μας που δεν μεγαλώνει ποτέ.

Τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Χατζιδάκι, έρχονται τη στιγμή που αποχαιρετούμε τον αγαπημένο Διονύση Σαββόπουλο. Έναν καλλιτέχνη που είχε ιδιαίτερη εκτίμηση στον Χατζιδάκι, που αγαπήθηκε και αυτός όσο λίγοι από όλους τους Έλληνες και που θα μείνει ανεξίτηλη η μνήμη του και οι μελωδίες του στις καρδιές μας.

Ο Σαββόπουλος είχε πει για τον Χατζιδάκι: “Ήταν Μάνος Χατζιδάκις. Μια ιδιοφυία. Ένας αξιολάτρευτος μάγος που ήρθε και άλλαξε το αφτί μας. Το κακό είναι ότι όσο ζούσε δεν τόλμησα να του εκφράσω τα αληθινά μου αισθήματα για αυτόν. Του μιλούσα πάντα σαν ισότιμος ντε και καλά, ενώ ένιωθα κατώτερός του. Ώσπου πέθανε και έχασα την ευκαιρία για πάντα. Όμως με άκουγε πάντα με χαμόγελο και συγκατάβαση. Ίσως είχε καταλάβει την “πόζα” μου, τον βαθύ σεβασμό μου για αυτόν. Αυτό ελπίζω”».