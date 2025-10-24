LIVE η κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

LIVE η κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Αυξημένη είναι η κίνηση για ακόμη ένα πρωινό στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται και πάλι στον Κηφισό.

Συγκεκριμένα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα στον Κηφισό, από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια.

Καλύτερη είναι η εικόνα στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου υπάρχει μποτιλιάρισμα κατά τμήματα, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού και στο ύψος του Χαλανδρίου.

Λιγότερα προβλήματα παρατηρούνται και σε κεντρικότερα τμήμα της πρωτεύουσας, όπου η κίνηση είναι αυξημένη κυρίως στη Βασ. Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Συγγρού.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

 

 

