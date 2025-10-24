e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Τελευταία ημέρα πληρωμών, που ξεκίνησαν τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, σήμερα Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου οπότε και θα έχουν καταβληθεί συνολικά 75.027.009,91 ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ σε 86.814 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Ο  e-ΕΦΚΑ πληρώνει μέχρι σήμερα  17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Και η ΔΥΠΑ καταβάλει:

  • 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 40.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

07:47 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

