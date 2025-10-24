«Να με λες μαμά»: Η Μαρία Κίτσου και η μικρή Ναυσικά παρακολούθησαν μαζί το καθηλωτικό φινάλε – ΒΙΝΤΕΟ

Για τελευταία φορά ήρθε η δραματική σειρά «Να με λες μαμά» στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το βράδυ της Πέμπτης (23/10), μέσα από το πρόγραμμα του Alpha.

Κι αυτό μιας και το φινάλε έμελλε να γραφτεί με συγκλονιστικό τρόπο στις οθόνες μας μόλις στο 8ο και τελευταίο επεισόδιο του σίριαλ με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κίτσου.

Η δημοφιλής πρωταγωνίστρια κλήθηκε να μας συστήσει την Ξένια η οποία και ανέπτυξε από νωρίς μια πολύ ιδιαίτερη και τρυφερή σχέση με την Ιωάννα. Ένα πολύ γλυκό 8χρονο κορίτσι, του οποίου και η μοίρα έμοιαζε να του έχει γυρίσει την πλάτη καθώς μεγάλωνε με την κακοποιητική μητέρα του και τον εραστή της.

Την ίδια ώρα η Μαρία Κίτσου ήταν μαζί με την μικρή της Ξένια, δηλαδή την Ναυσικά Κοκοτά προκειμένου να δουν κι εκείνες το φινάλε μιας τηλεοπτικής σύνδεσης που «έγραψε» στην καρδιά όλων.

Το εν λόγω στιγμιότυπο, δε, «πρόδωσε» μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η ηθοποιός και καλή φίλη της Μαρίας Κίτσου, Ορνέλα Λούτη «λιώνοντας» τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Όταν η πραγματικότητα συναντά τη μυθοπλασία» έγραψε χαρακτηριστικά στο βίντεο.