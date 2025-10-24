«Να με λες μαμά»: Η Μαρία Κίτσου και η μικρή Ναυσικά παρακολούθησαν μαζί το καθηλωτικό φινάλε – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

Media

ΚΙΤΣΙΟΥ ΠΙΤΣΙΡΙΚΑ

Για τελευταία φορά ήρθε η δραματική σειρά «Να με λες μαμά» στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το βράδυ της Πέμπτης (23/10), μέσα από το πρόγραμμα του Alpha.

Κι αυτό μιας και το φινάλε έμελλε να γραφτεί με συγκλονιστικό τρόπο στις οθόνες μας μόλις στο 8ο και τελευταίο επεισόδιο του σίριαλ με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κίτσου.

Η δημοφιλής πρωταγωνίστρια κλήθηκε να μας συστήσει την Ξένια η οποία και ανέπτυξε από νωρίς μια πολύ ιδιαίτερη και τρυφερή σχέση με την Ιωάννα. Ένα πολύ γλυκό 8χρονο κορίτσι, του οποίου και η μοίρα έμοιαζε να του έχει γυρίσει την πλάτη καθώς μεγάλωνε με την κακοποιητική μητέρα του και τον εραστή της.

Την ίδια ώρα η Μαρία Κίτσου ήταν μαζί με την μικρή της Ξένια, δηλαδή την Ναυσικά Κοκοτά προκειμένου να δουν κι εκείνες το φινάλε μιας τηλεοπτικής σύνδεσης που «έγραψε» στην καρδιά όλων.

Το εν λόγω στιγμιότυπο, δε, «πρόδωσε» μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η ηθοποιός και καλή φίλη της Μαρίας Κίτσου, Ορνέλα Λούτη «λιώνοντας» τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Όταν η πραγματικότητα συναντά τη μυθοπλασία» έγραψε χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε η απώλεια δοντιών αυξάνει τις πιθανότητες για σοβαρά προβλήματα υγείας και αιφνίδιο θάνατο

Το μυστικό για να βρείτε χρώμα τοίχου που ταιριάζει με όλα όσα έχετε στο σπίτι

Νέο application: Καταγγελίες για την ακρίβεια με ένα κλικ – Πώς θα λειτουργεί το νέο ψηφιακό «όπλο»

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Πιστώθηκαν νέες επιδοτήσεις σε 1.392 δικαιούχους

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα άνδρα που μαζεύει φύλλα σε 15 δευτερόλεπτα

Έρχονται τα username στο WhatsApp – Ετοιμαστείτε να κάνετε κράτηση για το δικό σας όνομα χρήστη
περισσότερα
08:00 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά...
07:00 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app

Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμη δωροεπιταγή ή 200 πόντους αξίας 6€ για αγορές από επώνυ...
19:37 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

First Dates: Ο έρωτας έρχεται από μακριά απόψε στις 21:00 στο Star

Στο αποψινό επεισόδιο του First Dates, η αγάπη κάνει χιλιόμετρα, γελάει δυνατά και… δοκιμάζει ...
18:20 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Άγιος Έρωτας: Η Χλόη είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει την κόρη της

Ο Αντρέας αποκαλύπτει στη Χριστίνα ότι γνωρίζει τα πάντα για τον Βλάση Βασιλειάδη, στο νέο επε...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς