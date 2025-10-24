Κυριάκος Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η Τουρκία δεν πληροί τις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα SAFE

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε σε δηλώσεις του στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ότι «ήδη έχουμε κάνει σημαντικά βήματα ως προς την υλοποίηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Θεωρώ πολύ θετικό ότι στον χάρτη της ΕΕ αντιμετωπίζονται ως εμβληματικά έργα, προτασεις που ήταν ανέκαθεν εθνική προτεραιότητα».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ενδεικτικά την αντιπυραυλική ασπίδα, λέγοντας ότι «πρώτος μαζί με τον Πολωνό πρωθυπουργό είχα παρουσιάσει αυτήν την πρόταση πριν από σχεδόν δύο χρόνια, αλλά και την προστασία όλων των συνόρων της ΕΕ από επιθέσεις drones».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η Τουρκία δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την ένταξή της στο πρόγραμμα SAFE».