Κυριάκος Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η Τουρκία δεν πληροί τις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα SAFE

Δημήτρης Μωύσογλου

πολιτική

Μητσοτάκης Βρυξέλλες
Φωτογραφία: Intime

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε σε δηλώσεις του στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ότι «ήδη έχουμε κάνει σημαντικά βήματα ως προς την υλοποίηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Θεωρώ πολύ θετικό ότι στον χάρτη της ΕΕ αντιμετωπίζονται ως εμβληματικά έργα, προτασεις που ήταν ανέκαθεν εθνική προτεραιότητα».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ενδεικτικά την αντιπυραυλική ασπίδα, λέγοντας ότι «πρώτος μαζί με τον Πολωνό πρωθυπουργό είχα παρουσιάσει αυτήν την πρόταση πριν από σχεδόν δύο χρόνια, αλλά και την προστασία όλων των συνόρων της ΕΕ από επιθέσεις drones».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η Τουρκία δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την ένταξή της στο πρόγραμμα SAFE».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τρίζετε τα δόντια σας στον ύπνο; Ποια μπορεί να είναι τα αίτια και τι να κάνετε

Ο εμβολιασμός σώζει ζωές- η ενημέρωση ενδυναμώνει

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Πιστώθηκαν νέες επιδοτήσεις σε 1.392 δικαιούχους

Παπασταύρου: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για το αμερικανικό Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

Έρχονται τα username στο WhatsApp – Ετοιμαστείτε να κάνετε κράτηση για το δικό σας όνομα χρήστη

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:10 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Χάρης Δούκας: «Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται»

Για το θέμα της καθαριότητας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη τοποθετήθηκε με ανακοίνωσή το...
22:27 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Σμύρνη: Σε θετικό κλίμα η συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης Ελλάδας-Τουρκίας

Ο νέος κύκλος συζητήσεων σχετικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) από τις αρμόδιες α...
22:23 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: «Η σχέση του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική» – Ολόκληρη η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας

«Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα...
22:12 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη» – Αναθέτει σε τρίτο την καθαριότητα

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη» τονίζει  το υ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς