Μέση Ανατολή: Τέσσερις νεκροί σε νέα ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο

Enikos Newsroom

διεθνή

ΙΣΡΑΗΛ ΛΙΒΑΝΟΣ

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον ανατολικό και νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ λέει πως έπληξε κι άλλες «τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Όπως αναφέρει το υπουργείο, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιδρομές σε ορεινές περιοχές στα ανατολικά, ενώ αργότερα αναφέρθηκαν άλλοι δύο νεκροί σε ξεχωριστή επιδρομή στη νότια περιοχή γύρω από τη Ναμπατίγια, με το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA) να αναφέρει ότι ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Νωρίτερα, το NNA είχε αναφέρει ότι «ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν σειρά σφοδρών επιδρομών στην οροσειρά της ανατολικής κοιλάδας Μπεκάα», κοντά στα σύνορα με τη Συρία, ενώ δύο επιθέσεις στόχευσαν επίσης την οροσειρά Χερμέλ στον βορειοανατολικό Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στη Ναμπατίγια, αναφέροντας ότι στόχευε αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ. Επίσης, ανακοίνωσε ότι εκτέλεσε επιδρομές στην κοιλάδα Μπεκάα, στοχεύοντας στρατόπεδο εκπαίδευσης της Χεζμπολάχ, όπου συγκεντρώνονταν μαχητές, και εγκατάσταση κατασκευής ακριβείας πυραύλων, μεταξύ άλλων στόχων.

Σύμφωνα με τον στρατό, το στρατόπεδο χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για τον σχεδιασμό επιθέσεων κατά του Ισραήλ, ενώ η εγκατάσταση κατασκευής πυραύλων στην κοιλάδα Μπεκάα έχει χτυπηθεί πολλές φορές στο παρελθόν από τις δυνάμεις του Ισραήλ. Επιπλέον, ο IDF ανέφερε ότι χτύπησε και στρατιωτικό στόχο της Χεζμπολάχ στο βόρειο Λίβανο.

Πηγή: AFP

