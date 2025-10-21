Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ λέει πως έπληξε κι άλλες «τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Enikos Newsroom

διεθνή

ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΣΡΑΗΛ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν νέες αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ πριν από σχεδόν έναν χρόνο.

Λίβανος: Ένας νεκρός και επτά τραυματίες από πλήγματα του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα (20/10) πως στοχοποίησε «τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολάχ στην περιοχή Ναμπάτια, κατηγορώντας το λιβανικό κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, ότι αναδιοργανώνεται στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου»

«Η παρουσία των εγκαταστάσεων τρομοκρατικών υποδομών και η δραστηριότητα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ αποτελούν παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου», πρόσθεσε σε ανακοινωθέν του.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024, η Χεζμπολάχ θα απέσυρε τους μαχητές του βόρεια του ποταμού Λιτάνι, κάπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα αποσύρονταν από τομείς του λιβανικού εδάφους που κυρίευσαν — μολαταύτα συνεχίζουν να κατέχουν πέντε σημεία «στρατηγικής» σημασίας εκεί.

Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς σε όλο τον Λίβανο τις τελευταίες εβδομάδες. Οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για κατάφωρες παραβιάσεις της ανακωχής.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου καταδίκασε αυτή που χαρακτήρισε «συστηματική πολιτική» καταστροφών του Ισραήλ, τονίζοντας πως βάζει εσκεμμένα στο στόχαστρο υποδομές απόλυτα απαραίτητες για την ανοικοδόμηση.

Μετά τις επιδρομές του Ισραήλ σε εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στον νότιο Λίβανο την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν τόνισε πως οι επιθέσεις αυτές «εγγράφονται στο πλαίσιο συστηματικής πολιτικής με στόχο την καταστροφή παραγωγικών υποδομών, την παρεμπόδιση της ανάταξης της οικονομίας και την υπονόμευση της εθνικής σταθερότητας με ψευδή προσχήματα ασφαλείας».

Ξεπερνούν τα 15 εκατ. δολάρια οι ζημιές

Σύμφωνα με τον Αλί Χαϊντάρ Χαλίφα, διευθύνοντα σύμβουλο του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στον νότιο Λίβανο που μπήκε στο στόχαστρο, οι ζημιές υπολογίζεται πως έχουν αξία μεγαλύτερη από 15 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια.

«Όλη η περιοχή εξαρτάται από την παραγωγή του τσιμέντου μας (…) Το απλούστατα προσπαθεί να σταματήσει την ανοικοδόμηση περιοχών που υπέστησαν μεγάλες ζημιές στον νότιο Λίβανο, πρόκειται πλέον για πόλεμο εναντίον της ανοικοδόμησης», τόνισε στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Η αρχή ύδρευσης του νοτίου Λιβάνου ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ισραηλινές επιδρομές κατέστρεψαν την κύρια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων της, προκαλώντας προβλήματα στην υδροδότηση δεκάδων χιλιάδων κατοίκων.

Μηχανήματα κατασκευών και οχήματα που χρησιμοποιούνταν για την απομάκρυνση συντριμμιών και την ανοικοδόμηση έχουν επίσης μπει στο στόχαστρο επιδρομών του Ισραήλ.

Κάτοικοι και πολιτικοί στην περιοχή καταγγέλλουν πως ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιείτο αποκλειστικά για πολιτικούς σκοπούς, για την ανοικοδόμηση σε πόλεις και κοινότητες που υπέστησαν καταστροφές ευρείας κλίμακας κατά τις εχθροπραξίες για δεκατρείς μήνες, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο μετονομάστηκε σε Ωνάσειο Νοσοκομείο- Τι περιλαμβάνει η νέα δομή

Σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών με διαβήτη-Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις χορήγησης διαβητολογικού υλικού

Παπαθανάσης: «Ξεκίνησε ο σχεδιασμός για τη νέα προγραμματική περίοδο του Interreg 2028-2034 – Η Κομισιόν προτείνει τη διάθε...

AEGEAN: Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί εξωτερικού που επιλέγουν για την αργία της 28ης Οκτωβρίου οι Έλληνες ταξιδιώτες

Google Maps: Ετοιμάζει νέο μενού για την προσαρμογή του οχήματός σας

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
04:45 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Συνάντηση Γουίτκοφ και Κούσνερ με ομήρους που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς

Ο Ειδικός Απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο σύμβου...
04:30 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή που άνδρες της Europol εισβάλουν σε κρησφύγετο εγκληματικής οργάνωσης που έχει διενεργήσει πάνω από χίλιες διαδικτυακές απάτες

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από την έφοδο της Europol σε κρησφύγετο εγκληματικής ομάδ...
03:30 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε η σορός του ομήρου που παρέδωσε η Χαμάς – Ήταν λοχίας και πατέρας 4 παιδιών

Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τo βράδυ της Δευτέρας (20/10) τη σορό του ομήρου Ταλ Χάιμι. Ο Χάιμ...
01:30 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Συρία: Κατάσχεση – μαμούθ 12 εκατ. χαπιών φενετυλίνης ανακοίνωσαν οι Αρχές έπειτα από επιχείρηση στη Δαμασκό – ΒΙΝΤΕΟ

Κάπου 12 εκατομμύρια χάπια Captagon (σ.σ. φενετυλίνης) κατασχέθηκαν σε επιχείρηση κοντά στη Δα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης