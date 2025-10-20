Ιταλία: Προφυλακιστέοι τρεις ύποπτοι για την ενέδρα θανάτου στο πούλμαν της Πιστόια – Φέρονται να συνδέονται με την ακροδεξιά

Στα πλαίσια των ερευνών για την ενέδρα που στήθηκε στους επιβάτες του πούλμαν της Πιστόια Μπάσκετ το βράδυ της Κυριακής (20/10), εκατό περίπου χιλιόμετρα βόρεια της Ρώμης, η ιταλική δικαιοσύνη διέταξε απόψε την κράτηση τριών ατόμων που φέρονται να συνδέονται με τον χώρο της άκρας δεξιάς.

Ιταλία: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες για τον θάνατο του 65χρονου οδηγού – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι στο Whatsapp

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για τρεις ακραίους οπαδούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην φυλακή.

Φέρεται να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής, για την δολοφονία του εξηνταπεντάχρονου οδηγού πούλμαν Ραφαέλε Μαριανέλα, ο οποίος έχασε την ζωή όταν χτυπήθηκε από πέτρα και τούβλα, τα οποία εκτοξεύθηκαν από την άκρη του δρόμου και έσπασαν το παρμπρίζ του οχήματος.

Οι αστυνομικοί, λίγο μετά την ενέδρα, χθες βράδυ εντόπισαν αυτοκίνητο με επιβαίνοντες οι οποίοι, σύμφωνα με μαρτυρίες, προέρχονταν από το σημείο της θανατηφόρας επίθεσης, από το οποίο είχαν απομακρυνθεί με καλυμμένο το πρόσωπο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ

20:40 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

20:26 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

19:51 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

18:18 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

