Ιταλία: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες για τον θάνατο του 65χρονου οδηγού – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι στο Whatsapp

Oι έρευνες για την ενέδρα που στήθηκε χθες βράδυ σε πούλμαν της Πιστόια Μπάσκετ και προκάλεσε τον θάνατο του 65χρονου οδηγού Ραφαέλε Μαριανέλα, φέρονται να επικεντρώνονται σε χούλιγκαν της ακροδεξιάς, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο.

Συγκεκριμένα, φέρεται να εντοπίστηκαν διάλογοι στην εφαρμογή whatsapp, στους οποίους γίνεται αναφορά στην οργάνωση «τιμωρητικής αποστολής» από τουλάχιστον τρία άτομα. Μέρος των χούλιγκαν που συμμετείχαν στη βάρβαρη αυτή επίθεση που οργανώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πόλη του Τέρνι με το Ριέτι, όπως μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, σύμφωνα με πληροφορίες διατηρούν στενές σχέσεις με τον ακροδεξιό χώρο.

Η ιταλική δικαιοσύνη άρχισε έρευνα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης και μέχρι αυτή την στιγμή έχουν ανακριθεί περίπου δέκα ύποπτοι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ