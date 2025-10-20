Τραγωδία στην Ιταλία: Ένας νεκρός έπειτα από επίθεση με οπαδικά κίνητρα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΕΚΡΟΣ

Σε σοκ είναι η ιταλική κοινωνία έπειτα από την είδηση ότι ένας οδηγός λεωφορείου είναι νεκρός έπειτα από επίθεση στο όχημά του με οπαδικά κίνητρα.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής (19/10) έπειτα από την αναμέτρηση για την Α2 μπάσκετ της Ιταλίας, μεταξύ των ομάδων της Ριέτι με την Πιστόια στην έδρα της πρώτης, οι οπαδοί της έστησαν ενέδρα και πέταξαν διάφορα αντικείμενα στο πούλμαν που μετέφερε τους οπαδούς της φιλοξενούμενης.

Τραγικός απολογισμός της επίθεσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός ενός από τους δύο οδηγούς του πούλμαν.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ιταλικά Μέσα, έχει ήδη αρχίσει η έρευνα για το περιστατικό.

