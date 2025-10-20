Τραγωδία στην Ιταλία: Ένας νεκρός έπειτα από επίθεση με οπαδικά κίνητρα

Σε σοκ είναι η ιταλική κοινωνία έπειτα από την είδηση ότι ένας οδηγός λεωφορείου είναι νεκρός έπειτα από επίθεση στο όχημά του με οπαδικά κίνητρα.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής (19/10) έπειτα από την αναμέτρηση για την Α2 μπάσκετ της Ιταλίας, μεταξύ των ομάδων της Ριέτι με την Πιστόια στην έδρα της πρώτης, οι οπαδοί της έστησαν ενέδρα και πέταξαν διάφορα αντικείμενα στο πούλμαν που μετέφερε τους οπαδούς της φιλοξενούμενης.

A tragedy occurred after the A2 match between Rieti and Pistoia. The bus carrying Pistoia fans was attacked with stones, and one of the two drivers was struck and has died😣#rieti #pistoia #paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/lP2HkbLpIP — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) October 19, 2025

Τραγικός απολογισμός της επίθεσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός ενός από τους δύο οδηγούς του πούλμαν.

ANSA: “Tragedia dopo la sfida tra Pistoia e Rieti di Serie A2.

L’autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket è morto sul colpo nel corso di un assalto da parte dei tifosi della Sebastiani Basket di Rieti”.#DAZN pic.twitter.com/QlzNP1t0t2 — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 19, 2025

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ιταλικά Μέσα, έχει ήδη αρχίσει η έρευνα για το περιστατικό.