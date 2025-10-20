Τζιμπρίλ Σισέ σε Ράφα Μπενίτεθ: «Φέρε την ομάδα μας εκεί που αξίζει»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Τζιμπρίλ Σισέ - Ράφαελ Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι πλέον έτοιμος να αναλάβει και επίσημα τα ηνία του Παναθηναϊκού. Ο Ισπανός τεχνικός έχει ήδη υπογράψει τα πρώτα έγγραφα που τον δεσμεύουν με το «τριφύλλι» έως το καλοκαίρι του 2027, με οψιόν επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο.

Η άφιξή του στην Αθήνα αναμένεται πιθανότατα την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες εκκρεμότητες και να ξεκινήσει επίσημα τη συνεργασία του με την ομάδα.

Την είδηση της συμφωνίας με τον έμπειρο Ισπανό υποδέχθηκε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους φίλους του Παναθηναϊκού: ο Τζιμπρίλ Σισέ.

Ο παλαίμαχος Γάλλος επιθετικός, που φόρεσε τη φανέλα του συλλόγου από το 2009 έως το 2011 και άφησε το δικό του στίγμα, είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Μπενίτεθ στη Λίβερπουλ, κατακτώντας μαζί του το Champions League του 2005.

Μόλις ενημερώθηκε για τη συμφωνία, ο Σισέ δημοσίευσε ένα story στο Instagram, ανεβάζοντας κοινή φωτογραφία με τον Μπενίτεθ από την εποχή της Λίβερπουλ. Στη λεζάντα, έγραψε χαρακτηριστικά: «Καλή τύχη κόουτς Ράφα Μπενίτεθ. Φέρε την ομάδα μας εκεί που αξίζει. Πανάθα μόνο!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο μετονομάστηκε σε Ωνάσειο Νοσοκομείο- Τι περιλαμβάνει η νέα δομή

Σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών με διαβήτη-Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις χορήγησης διαβητολογικού υλικού

AEGEAN: Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί εξωτερικού που επιλέγουν για την αργία της 28ης Οκτωβρίου οι Έλληνες ταξιδιώτες

Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για καφέ, μπουφάν και ψώνια στο αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Οδηγός εντοπίστηκε από την Tροχαία να έχει πινακίδα ζωγραφισμένη στο χέρι
περισσότερα
20:40 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Μπαρτσελόνα: «Μεντιλίμπαρ, ένας παλιός γνώριμος» – Έχει αντιμετωπίσει τους Μπλαουγκράνα 25 φορές με 6 διαφορετικές ομάδες

«Μεντιλίμπαρ, ένας παλιός γνώριμος». Είναι ο τίτλος του κύριου άρθρου στην ιστοσελίδα της Μπαρ...
20:26 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ιταλία: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες για τον θάνατο του 65χρονου οδηγού – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι στο Whatsapp

Oι έρευνες για την ενέδρα που στήθηκε χθες βράδυ σε πούλμαν της Πιστόια Μπάσκετ και προκάλεσε ...
19:51 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Θρήνος στην Αγγλία: Νεκρός σε τροχαίο ο γιος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Στιούαρτ Πιρς – Ανετράπη το τρακτέρ που οδηγούσε

Μία ανείπωτη τραγωδία βιώνει ο Στιούαρτ Πιρς, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ Φόρεστ,...
18:18 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Άρης: Επιτυχημένη η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Μιχάλης Βοριαζίδης

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε την Δευτέρα (20/10) ο ποδοσφαιριστής του Άρη, Μιχάλης Βοριαζ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης