Τζιμπρίλ Σισέ σε Ράφα Μπενίτεθ: «Φέρε την ομάδα μας εκεί που αξίζει»

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι πλέον έτοιμος να αναλάβει και επίσημα τα ηνία του Παναθηναϊκού. Ο Ισπανός τεχνικός έχει ήδη υπογράψει τα πρώτα έγγραφα που τον δεσμεύουν με το «τριφύλλι» έως το καλοκαίρι του 2027, με οψιόν επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο.

Η άφιξή του στην Αθήνα αναμένεται πιθανότατα την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες εκκρεμότητες και να ξεκινήσει επίσημα τη συνεργασία του με την ομάδα.

Την είδηση της συμφωνίας με τον έμπειρο Ισπανό υποδέχθηκε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους φίλους του Παναθηναϊκού: ο Τζιμπρίλ Σισέ.

Ο παλαίμαχος Γάλλος επιθετικός, που φόρεσε τη φανέλα του συλλόγου από το 2009 έως το 2011 και άφησε το δικό του στίγμα, είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Μπενίτεθ στη Λίβερπουλ, κατακτώντας μαζί του το Champions League του 2005.

Μόλις ενημερώθηκε για τη συμφωνία, ο Σισέ δημοσίευσε ένα story στο Instagram, ανεβάζοντας κοινή φωτογραφία με τον Μπενίτεθ από την εποχή της Λίβερπουλ. Στη λεζάντα, έγραψε χαρακτηριστικά: «Καλή τύχη κόουτς Ράφα Μπενίτεθ. Φέρε την ομάδα μας εκεί που αξίζει. Πανάθα μόνο!».