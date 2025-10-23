Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη» – Αναθέτει σε τρίτο την καθαριότητα

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Μνημείο Άγνωστος Στρατιώτης

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη» τονίζει  το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι «θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτο, για όσο χρόνο απαιτηθεί».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.

Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτο, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας.

22:27 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

