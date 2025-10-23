Δούκας για τη συνάντηση με Δένδια: «Η ευθύνη για τον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση – Καλή τους τύχη»

«Καλή τους τύχη» έγραψε ο Χάρης Δούκας στα social media για την συνάντηση που είχε σήμερα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, σχετικά με την εφαρμογή των νέων μέτρων για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη» έγραψε ο Δήμαρχος Αθηναίων στην ανάρτησή του.

Και συνέχισε: «Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση».

«Καλή τους τύχη» κατέληξε ο Χάρης Δούκας.