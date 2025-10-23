Άγιος Έρωτας: Η Χλόη είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει την κόρη της

Νάντια Ρηγάτου

Media

Άγιος Έρωτας: Η Χλόη είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει την κόρη της

Ο Αντρέας αποκαλύπτει στη Χριστίνα ότι γνωρίζει τα πάντα για τον Βλάση Βασιλειάδη, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Η Χλόη έρχεται ξανά σε έντονη αντιπαράθεση με τον πατέρα Νικόλαο και του ανακοινώνει αποφασιστικά ότι θα διεκδικήσει δικαστικά πίσω την κόρη της.

Η Χριστίνα αρνείται πεισματικά στον Αντρέα ότι εκείνη και ο Χάρης έχουν οποιαδήποτε ανάμιξη με τον θάνατο του Βλάση.

Ο Παύλος προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κρίση υστερίας της Σοφίας, μετά την ανακοίνωση από τον Χάρη των αρνητικών αποτελεσμάτων εγκυμοσύνης.

Στο σπίτι της Σμαρώς, τα νέα για την ψεύτικη εγκυμοσύνη της Σοφίας, δεν μπορούν να χαροποιήσουν τον Αργύρη που επιστρέφει από το Μαύρο Λιθάρι με τη Δώρα, ούτε τον Κλεάνθη που είναι αγχωμένος για την επικείμενη συμμετοχή του στη παράνομη χαρτοπαιξία.

Η Δέσποινα συναντά κατά τύχη τη Δώρα στο ξενοδοχείο και καταλαβαίνουμε ότι κάποιο μυστικό τις συνδέει.

Τέλος, ο Αντρέας αποκαλύπτει στον Νικηφόρο ότι η Χριστίνα σύντομα θα αναιρέσει το άλλοθι που έχει δώσει στον Μαρκόπουλο μιας και θα προτιμήσει να σώσει τον Χάρη από τη φυλακή, καθώς εκείνος μπορεί να κατηγορηθεί για συνέργεια στη δολοφονία του ενωμοτάρχη Βλάση Βασιλειάδη.

Δείτε το trailer

 

Δείτε αποσπάσματα

Αντρέας – Χριστίνα

Χλόη – πατήρ Νικόλαος

Χλόη – μικρή Ελευθερία

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τρίζετε τα δόντια σας στον ύπνο; Ποια μπορεί να είναι τα αίτια και τι να κάνετε

Ο εμβολιασμός σώζει ζωές- η ενημέρωση ενδυναμώνει

Eurostat: Νέα έρευνα αποκαλύπτει πόσοι Έλληνες δεν τα βγάζουν πέρα

Γάλα: Οι νέες εκτιμήσεις για την τιμή του – Τι ισχύει για την επάρκεια στην πρώτη ύλη

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει από την μαθηματική ακολουθία σε 15 δευτερόλεπτα;

Η Meta σαρώνει κρυφά τη συλλογή φωτογραφιών του κινητού σου; Έλεγξε αμέσως αυτήν τη ρύθμιση
περισσότερα
19:37 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

First Dates: Ο έρωτας έρχεται από μακριά απόψε στις 21:00 στο Star

Στο αποψινό επεισόδιο του First Dates, η αγάπη κάνει χιλιόμετρα, γελάει δυνατά και… δοκιμάζει ...
15:41 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Ράδιο Αρβύλα: Το νέο τους τρέιλερ είναι απολαυστικό

Οι «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφουν την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 20:00. Η επιστροφή των “Ράδιο...
15:30 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Θανάσης Μεγαλόπουλος: «Υπάρχει μια θλιβερή ανισότητα στις αμοιβές των ηθοποιών στον χώρο της τηλεόρασης»

Ο ταλαντούχος ηθοποιός Θανάσης Μεγαλόπουλος μιλά στο enikos.gr για το περίφημο “NOMSFERATU” πο...
14:53 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Έλλη Τρίγγου: Η στιγμή που την τρομάζει η Άση Μπήλιου και αρχίζει να ουρλιάζει on air – Δείτε βίντεο

Καλεσμένη στην εκπομπή «Breakfast@Star» ήταν η ηθοποιός, Έλλη Τρίγγου και κατά τη διάρκεια της...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς