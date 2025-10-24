Αλλαγή ώρας: Ανοίγει ξανά η συζήτηση για την κατάργηση του μέτρου – Πιέζει η Κομισιόν

Λίγο πριν από την αλλαγή ώρας την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, υπάρχουν εξελίξεις καθώς ανοίγει ξανά η συζήτηση για την κατάργηση του μέτρου. Την Πέμπτη 23/10, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερασπίστηκε την κατάργηση της θερινής ώρας, ένα μέτρο που υποστηρίχθηκε από τη λαϊκή διαβούλευση, καθώς οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται να μεταβούν στη χειμερινή ώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η εξάμηνη μετάβαση σε χειμερινή ή θερινή ώρα εισήχθη στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1970 για εξοικονόμηση ενέργειας εν μέσω της πετρελαϊκής κρίσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την κατάργησή της από το 2018, ύστερα από διαβούλευση σε όλη την Ευρώπη.

Εκείνη την εποχή, το 84% των συμμετεχόντων – περίπου τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι – ψήφισαν υπέρ του τερματισμού της χρήσης της και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε στη συνέχεια το πράσινο φως στο μέτρο.

Οι υποστηρικτές της κατάργησης επισημαίνουν τις αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής της ώρας στην υγεία ή στα τροχαία ατυχήματα σε αντάλλαγμα για μέτρια εξοικονόμηση ενέργειας λόγω της ευρείας χρήσης φωτισμού χαμηλής ενέργειας. Ωστόσο, το μέτρο δεν εφαρμόστηκε ποτέ λόγω της έλλειψης συμφωνίας μεταξύ των 27.

Με την ευκαιρία της μετάβασης στη χειμερινή ώρα, οι ευρωβουλευτές επανέφεραν το ζήτημα στο προσκήνιο σε συζήτηση στην αίθουσα του Στρασβούργου.

«Αυτό το σύστημα μας ταλαιπωρεί όλους»

«Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε επιτέλους την αλλαγή της ώρας», επισήμανε ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας, επιβεβαιώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εγκαταλείψει τον αγώνα.

Αυτό το σύστημα «μας αφορά όλους, ενοχλεί τους περισσότερους από εμάς και, θα έλεγα ακόμη περισσότερο, μας βλάπτει», παρά το γεγονός ότι «δεν παράγει πλέον εξοικονόμηση ενέργειας», δήλωσε.

Ενέργειες για να μπει «τέλος» στην αλλαγή ώρας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε μια νέα ανάλυση για να υποστηρίξει τις προσπάθειές της να καταργήσει την αλλαγή της ώρας.  Η Ισπανία, από την πλευρά της, απηύθυνε νέο αίτημα για την κατάργηση της αλλαγής της ώρας, σε συνάντηση των υπουργών Ενέργειας τη Δευτέρα. Σύμφωνα με ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή, η Πολωνία και η Φινλανδία υποστήριξαν αυτήν την κίνηση.

«Η αλλαγή της ώρας δύο φορές το χρόνο δεν έχει πλέον κανένα νόημα. Αυτό δεν συμβάλλει καθόλου στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και τη ζωή των ανθρώπων», ανέφερε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ τον Χ.

Πηγή: AFP/ΕΡΤ

 

 

10:26 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

