Τρεις νεκροί σε πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι σκότωσαν τρεις άνδρες στη διάρκεια πλήγματος σε σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική. Η επιχείρηση εντάσσεται, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, στο ευρύτερο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά των δικτύων εμπορίας ναρκωτικών στο δυτικό ημισφαίριο.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Νότια Αμερική, ανέφερε μέσω X ότι το πλοίο κινούνταν σε γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών και συμμετείχε σε σχετικές δραστηριότητες. «Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το πλοίο κινείτο σε γνωστές διαδρομές ναρκωτικών στην Καραϊβική και συμμετείχε σε δραστηριότητες εμπορίου ναρκωτικών. Κατά την επιχείρηση, τρεις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν τραυματίστηκε» ανέφερε στην ανάρτησή του.

On April 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/yMtPhXBdNn — U.S. Southern Command (@Southcom) April 20, 2026

Την ανακοίνωση συνόδευε βίντεο διάρκειας 11 δευτερολέπτων, στο οποίο καταγράφεται το φονικό χτύπημα. Με αυτόν τον τρόπο, οι αμερικανικές αρχές επιχείρησαν να παρουσιάσουν την έκταση και το αποτέλεσμα της επιχείρησης στην περιοχή.

Παράλληλα, ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει μέχρι στιγμής σκοτώσει 157 φερόμενα μέλη ή συνεργάτες οργανώσεων ναρκωτικών σε 45 επιθέσεις εναντίον σκαφών διακίνησης ναρκωτικών στο δυτικό ημισφαίριο.