Αντώνης Λουδάρος: «Αρκετά έχω ζήσει στη ζωή μου -Δεν θέλω κι αυτό για να πάρω κάποια λεφτά»

Με αφορμή τη συμμετοχή σε κωμική παράσταση των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, ο Αντώνης Λουδάρος παραχώρησε δηλώσεις, μαζί με την Μπέτυ Μαγγίρα, στην κάμερα της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου, «Χαμογέλα και πάλι».

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στην τηλεοπτική του απουσία όσο και στην εκδοχή του Survivor την οποία και θα επέλεξε ενδεχομένως υπό όρους.

Συγκεκριμένα, ο Αντώνης Λουδάρος γνωστοποίησε αρχικά πως «η συμμετοχή σε μια τηλεοπτική εκπομπή δεν είναι μες στα σχέδια μου. Δεν μου έχει γίνει κάποια τέτοια πρόταση και πιθανότατα να μη μου γίνει κιόλας».

«Δεν είχα πει ότι θα έπαιρνα μέρος στο Survivor All Star αλλά στο… Extra large! Και θα είχαμε να μαζευτούμε πάρα πολλοί. Το έπαθλο, όμως, θα ήταν ποιοι θα χάσουν τα περισσότερα κιλά», τόνισε ο γνωστός ηθοποιός.

«Στο κανονικό Survivor δεν νομίζω όμως ότι θα πήγαινα, δεν είμαι για την κακουχία. Αρκετά έχω ζήσει στη ζωή μου, δεν θέλω κι αυτό για να πάρω κάποια λεφτά. Δεν τα κάνουμε όλα για τα λεφτά» υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο Αντώνης Λουδάρος στις νέες δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA.