Αντώνης Λουδάρος: «Αρκετά έχω ζήσει στη ζωή μου -Δεν θέλω κι αυτό για να πάρω κάποια λεφτά»

Enikos Newsroom

lifestyle

Αντώνης Λουδάρος

Με αφορμή τη συμμετοχή σε κωμική παράσταση των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, ο Αντώνης Λουδάρος παραχώρησε δηλώσεις, μαζί με την Μπέτυ Μαγγίρα, στην κάμερα της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου, «Χαμογέλα και πάλι».

Αντώνης Λουδάρος: «Ήμουν ένας άνθρωπος που πάντα έβλεπα μισοάδειο το ποτήρι»

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στην τηλεοπτική του απουσία όσο και στην εκδοχή του Survivor την οποία και θα επέλεξε ενδεχομένως υπό όρους.

Συγκεκριμένα, ο Αντώνης Λουδάρος γνωστοποίησε αρχικά πως «η συμμετοχή σε μια τηλεοπτική εκπομπή δεν είναι μες στα σχέδια μου. Δεν μου έχει γίνει κάποια τέτοια πρόταση και πιθανότατα να μη μου γίνει κιόλας».

«Δεν είχα πει ότι θα έπαιρνα μέρος στο Survivor All Star αλλά στο… Extra large! Και θα είχαμε να μαζευτούμε πάρα πολλοί. Το έπαθλο, όμως, θα ήταν ποιοι θα χάσουν τα περισσότερα κιλά», τόνισε ο γνωστός ηθοποιός.

«Στο κανονικό Survivor δεν νομίζω όμως ότι θα πήγαινα, δεν είμαι για την κακουχία. Αρκετά έχω ζήσει στη ζωή μου, δεν θέλω κι αυτό για να πάρω κάποια λεφτά. Δεν τα κάνουμε όλα για τα λεφτά» υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο Αντώνης Λουδάρος στις νέες δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς το βάρος στην παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος του πέους στην ενήλικη ζωή – Τι έδειξε μελέτη

6 λάθη στα φρύδια που σας γερνούν

Ακίνητα: Τα 17 μέτρα από την Ευρώπη για φθηνή στέγη

Αλλαγή ώρας: Γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα – Γιατί ανοίγει ξανά η συζήτηση στην Ε.Ε. για κατάργηση του ...

Tα 4 ζώδια που ξαναβρίσκουν τον εαυτό τους τον Νοέμβριο – «Περίοδος αναζωογόνησης και έμπνευσης»

Προβλήματα σε έξυπνα κρεβάτια λόγω διακοπής των Amazon Web Services
περισσότερα
22:18 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η επική ατάκα για την πεθερά της – «Τα βλέπει η μαμά του και κουτσομπολεύουμε…»

Η ιστορία της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και του Γιάννη Καραβασάνη μοιάζει να έχει βγει από παραμύθι...
21:50 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Άννα Κουτσαφτίκη: «Όταν έλειπα πάρα πολύ μπορεί το παιδί να το έβλεπα μία ώρα μέσα στην ημέρα, ήταν μεγάλη η έλλειψη»

Στην εκπομπή «Τζενeρέισον ΣΚ» ήταν καλεσμένη το Σάββατο (25/10) η Άννα Κουτσαφτίκη. Η επιτυχημ...
20:42 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Λάουρα Νάργες: «Φοβόμουν να μείνω ξανά έγκυος, γιατί πέρασα πολύ δύσκολα στην εγκυμοσύνη»

Η Λάουρα Νάργες ήταν καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube, ό...
20:18 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Τζορτζ Κλούνεϊ για την ληστεία στο Λούβρο: «Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους»

Αρχές Οκτωβρίου ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε αποκαλύψει πως η συνέχεια της ταινίας «Ocean’s 14» πήρε ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς