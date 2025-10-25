Ντόναλντ Τραμπ: Η συνάντηση με τον εμίρη του Κατάρ στο Air Force One – Τι συζήτησαν για τη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε σήμερα, μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, με τον εμίρη του Κατάρ και τον πρωθυπουργό της χώρας, με τους οποίους συζήτησε την εύθραυστη εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Η συνάντηση έγινε κατά τη διάρκεια στάσης του προεδρικού αεροσκάφους στο Κατάρ για ανεφοδιασμό.

Μπροστά στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο του εμίρη, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, και του πρωθυπουργού, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, η χώρα των οποίων διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, με βάση το σχέδιο που παρουσίασε ο ίδιος ο Αμερικανός πόλεμος για τον τερματισμό του πολέμου.

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «αυτή θα πρέπει να είναι μια μακροχρόνια ειρήνη» ενώ όταν ρωτήθηκε πότε θα είναι έτοιμη η δύναμη σταθεροποίησης απάντησε «σύντομα».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε εξάλλου ότι το Κατάρ θα συμβάλει στέλνοντας ειρηνευτικές δυνάμεις, εφόσον χρειαστεί.

“It’s such an honor to have you on the plane!” President @realDonaldTrump meets with the the Emir of Qatar aboard Air Force One 🇺🇸🇶🇦 pic.twitter.com/ojKyyUJYBO — Margo Martin (@MargoMartin47) October 25, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP